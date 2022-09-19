В известном микрорайоне Краснодара сдали новый литер

В микрорайоне «Губернский» в Краснодаре сдали второй литер, ключи от квартир получили 318 новоселов

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» традиционно организовала для жителей праздник с живой музыкой, диджеем, фотозоной, мастер-классами и подарками от застройщика. Интересно было и взрослым, и детям. В доме класса комфорт плюс всё создает уникальную атмосферу уюта: дизайнерские холлы подъездов, зеркала в пол, бесшумные лифты. Новые квартиры имеют качественную предчистовую отделку. Также есть и жильё с готовым ремонтом от застройщика.

© Фото Вероники Волковой

Во дворе нового второго литера расположились детская игровая зона, разработанная совместно с психологами, современные тренажёры и баскетбольная площадка.

© Фото Вероники Волковой

«При строительстве этого микрорайона мы учитывали потребности жителей разного возраста и сделали всё, чтобы каждый мог отлично провести время рядом с домом. Во дворе второго литера есть места для отдыха, детская и спортивная площадки, современные тренажёры. Рядом находятся зелёные прогулочные аллеи, роллердром и памп-трек. В шаговой доступности — многоуровневый паркинг, школа и три детских сада. Так что родителям не нужно будет тратить время на то, чтобы отвести ребёнка в школу или детский сад. Именно поэтому «Губернский» называют самым семейным микрорайоном Краснодара. От имени генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова и от всего коллектива поздравляю жителей микрорайона «Губернский» с новосельем», — рассказал Дмитрий Черников, инженер по техническому надзору ГК «ЮгСтройИнвест».

© Фото Вероники Волковой