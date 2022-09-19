В известном микрорайоне Краснодара сдали новый литер

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Вероники Волковой
    © Фото Вероники Волковой

В микрорайоне «Губернский» в Краснодаре сдали второй литер, ключи от квартир получили 318 новоселов

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» традиционно организовала для жителей праздник с живой музыкой, диджеем, фотозоной, мастер-классами и подарками от застройщика. Интересно было и взрослым, и детям.

В доме класса комфорт плюс всё создает уникальную атмосферу уюта: дизайнерские холлы подъездов, зеркала в пол, бесшумные лифты. Новые квартиры имеют качественную предчистовую отделку. Также есть и жильё с готовым ремонтом от застройщика.

  • © Фото Вероники Волковой
    © Фото Вероники Волковой

Во дворе нового второго литера расположились детская игровая зона, разработанная совместно с психологами, современные тренажёры и баскетбольная площадка. 

  • © Фото Вероники Волковой
    © Фото Вероники Волковой

«При строительстве этого микрорайона мы учитывали потребности жителей разного возраста и сделали всё, чтобы каждый мог отлично провести время рядом с домом. Во дворе второго литера есть места для отдыха, детская и спортивная площадки, современные тренажёры. Рядом находятся зелёные прогулочные аллеи, роллердром и памп-трек.

В шаговой доступности — многоуровневый паркинг, школа и три детских сада. Так что родителям не нужно будет тратить время на то, чтобы отвести ребёнка в школу или детский сад. Именно поэтому «Губернский» называют самым семейным микрорайоном Краснодара. От имени генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова и от всего коллектива поздравляю жителей микрорайона «Губернский» с новосельем», — рассказал Дмитрий Черников, инженер по техническому надзору ГК «ЮгСтройИнвест».

  • © Фото Вероники Волковой
    © Фото Вероники Волковой

За 19 лет «ЮгСтройИнвест» зарекомендовал себя как надежный застройщик, создающий комфортное современное жильё в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Доказательства этому — почти 5 млн кв. метров введенного в эксплуатацию жилья, топовые места в рейтинге застройщиков России, награды независимой строительной премии Urban Awards. 

Краснодар Строительство

Новости

В Новороссийске чиновник потратил из бюджета 700 тыс. рублей на архитектурные конструкции. Их так и не установили
В Краснодаре состоится премьера оперы Чайковского «Иоланта»
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы. В городе объявили штормовое предупреждение
Туристам предлагают встретить Новый год на Крымском мосту
Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может
На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов

Лента новостей

Реклама на сайте