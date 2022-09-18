В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарское краевое МЧС выпустило предупреждение об экстремальной жаре во второй половине 18 сентября

Пресс-служба Краснодарского краевого ГУ МЧС опубликовала экстренное штормовое предупреждение.

Жителей региона предупреждают о том, что сегодня, 18 сентября, с 14 до 17 часов в восточных и южных районах края ожидается сильная жара — до +39 °C. В связи с этим спасатели просят граждан одеваться в светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, почаще бывать в тени, воздержаться от алкоголя и пить больше негазированной воды.

Ранее мы писали, что в Анапе в эти выходные большинство пляжей переполнены, а в Сочи и Туапсе температура морской воды достигает +24 °C.

МЧС Штормовые предупреждения

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