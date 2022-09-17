Из Сочи впервые запустят прямые авиарейсы в Египет

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Марии Талановой, wikipedia.org
    Международный аэропорт Сочи © Фото Марии Талановой, wikipedia.org

С 30 октября в расписании черноморского аэропорта появится рейс Сочи – Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания «Россия» начинает выполнять прямые рейсы из крупнейшего хаба на юге страны на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полеты планируют каждый день с 30 октября. На маршруте будет летать лайнер «Суперджет 100». Он рассчитан на 87 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Самолет из Сочи будет вылетать в 13:10, в Шарм-эль-Шейхе он сядет в 15:45. Время в пути — 3 часа 35 минут. Обратный рейс из Египта отправится в 15:35 по местному времени и прилетит в Сочи в 20:00. Время полета из Египта составит 3 часа 25 минут.

Сейчас авиабилет из Сочи в Шарм-эль-Шейх на одного человека стоит от 25 тыс. рублей с учётом пересадки в Стамбуле или Ереване. С ноября цены на билеты на прямой перелет в два раза ниже. 

Из Сочи можно добраться прямыми рейсами за рубеж по семи маршрутам, среди которых Турция, Израиль и ОАЭ. Теперь к ним добавится и Египет.

Ранее Юга.ру писали, что с 23 сентября между Сочи и Ереваном появятся прямые авиарейсы армянского лоукостера.

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