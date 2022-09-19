Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может

У Екатерины Грушковской были тяжёлые роды: врачи выдавливали малыша. Ребёнок сразу же закричал и заплакал, поэтому казалось, что всё позади. Но когда Тёму привезли домой, он держал голову только в одном положении — повернув влево.

В три месяца затылок Тёмы будто сплющился с одной стороны, а голова вытянулась. Ортопед, к которому обратилась Екатерина, сказал, что к полугоду всё пройдёт само собой. Этого не случилось.

Из Донецка, где не прекращались обстрелы, Грушковские решили уехать в Россию. На приём к нейрохирургу удалось попасть только, когда Тёме исполнилось девять месяцев.

«Оказалось, кости черепа у сына срослись преждевременно и неправильно, это препятствует нормальному развитию мозга и вызывает деформацию костей лица», — рассказывает Екатерина Грушковская.

Кости у малыша пластичные их положение ещё можно исправить. Для этого нужны специальные шлемы, которые изготовят по меркам головы, а со временем будут менять на новые.

«Лечение рассчитано на срок от шести до девяти месяцев. В результате голова ребенка примет анатомически правильную форму, он будет нормально развиваться наравне со сверстниками », — объясняет врач ортопедического центра «Орто-Н» (Новороссийск) Сергей Кузьмичев.

Сейчас Грушковские снимают жильё в Адыгее. В России лечение, которое нужно Тёме, можно получить только платно. Всего требуется — 175 656 рублей.