Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • Тёма Грушковский © Фото из архива семьи
    Тёма Грушковский © Фото из архива семьи

Русфонд открыл сбор на лечение Тёмы Грушковского в новороссийском ортопедическом центре

У Екатерины Грушковской были тяжёлые роды: врачи выдавливали малыша. Ребёнок сразу же закричал и заплакал, поэтому казалось, что всё позади. Но когда Тёму привезли домой, он держал голову только в одном положении — повернув влево.

В три месяца затылок Тёмы будто сплющился с одной стороны, а голова вытянулась. Ортопед, к которому обратилась Екатерина, сказал, что к полугоду всё пройдёт само собой. Этого не случилось.

Из Донецка, где не прекращались обстрелы, Грушковские решили уехать в Россию. На приём к нейрохирургу удалось попасть только, когда Тёме исполнилось девять месяцев.

«Оказалось, кости черепа у сына срослись преждевременно и неправильно, это препятствует нормальному развитию мозга и вызывает деформацию костей лица», — рассказывает Екатерина Грушковская.

Кости у малыша пластичные их положение ещё можно исправить. Для этого нужны специальные шлемы, которые изготовят по меркам головы, а со временем будут менять на новые.

«Лечение рассчитано на срок от шести до девяти месяцев. В результате голова ребенка примет анатомически правильную форму, он будет нормально развиваться наравне со сверстниками», — объясняет врач ортопедического центра «Орто-Н» (Новороссийск) Сергей Кузьмичев.

Сейчас Грушковские снимают жильё в Адыгее. В России лечение, которое нужно Тёме, можно получить только платно. Всего требуется — 175 656 рублей.

Как помочь Тёме?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тёма Грушковский);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Грушковского);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Грушковского;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тёма Грушковский);

— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

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Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может
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