Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может
Русфонд открыл сбор на лечение Тёмы Грушковского в новороссийском ортопедическом центре
У Екатерины Грушковской были тяжёлые роды: врачи выдавливали малыша. Ребёнок сразу же закричал и заплакал, поэтому казалось, что всё позади. Но когда Тёму привезли домой, он держал голову только в одном положении — повернув влево.
В три месяца затылок Тёмы будто сплющился с одной стороны, а голова вытянулась. Ортопед, к которому обратилась Екатерина, сказал, что к полугоду всё пройдёт само собой. Этого не случилось.
Из Донецка, где не прекращались обстрелы, Грушковские решили уехать в Россию. На приём к нейрохирургу удалось попасть только, когда Тёме исполнилось девять месяцев.
«Оказалось, кости черепа у сына срослись преждевременно и неправильно, это препятствует нормальному развитию мозга и вызывает деформацию костей лица», — рассказывает Екатерина Грушковская.
Кости у малыша пластичные их положение ещё можно исправить. Для этого нужны специальные шлемы, которые изготовят по меркам головы, а со временем будут менять на новые.
«Лечение рассчитано на срок от шести до девяти месяцев. В результате голова ребенка примет анатомически правильную форму, он будет нормально развиваться наравне со сверстниками», — объясняет врач ортопедического центра «Орто-Н» (Новороссийск) Сергей Кузьмичев.
Сейчас Грушковские снимают жильё в Адыгее. В России лечение, которое нужно Тёме, можно получить только платно. Всего требуется — 175 656 рублей.
Как помочь Тёме?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тёма Грушковский);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Грушковского);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Грушковского;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тёма Грушковский);
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.