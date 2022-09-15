В Краснодаре разрушили защитную панель на единственном окне Люксфера. Редакция Юга.ру направила запрос в краевую администрацию

Окно Люксфера в Краснодаре законсервировали, но этого хватило на несколько месяцев

В начале сентября в краснодарских пабликах сообщили, что на единственном в городе окне Люксфера разбили защитную панель. Её установили весной этого года, чтобы сохранить объект.

«Окна Люксфера жалко. Они красивые. И уникальные — это такие призмы из стекла внутри двух спаянных блоков. Призмы собирали свет, и в подвале днем было абсолютно светло и не нужно было тратить дополнительно электроэнергию», — написали в телеграме.

Редакция Юга.ру направила запрос в краевую администрацию, чтобы узнать о восстановлении панели на окне. Там ответили, что поддерживающий реставрационный ремонт должен проводить собственник здания, в котором установлено окно.

«В настоящее время здание-памятник находится в удовлетворительном состоянии. Обнаруженные цокольные окна «Люксфера» законсервированы для защиты от разрушения, необходимость их сохранения будет учтена при проектировании и работ на данном объекте культурного наследия», — сказали в администрации.

Также там сказали, что с 1987 года здание находится в распоряжении управления внутренних дел.

Окно Люксфера в середине XIX века придумала и запатентовала американская компания Luxfer Prism Company. Это призмы из стекла внутри двух спаянных блоков, благодаря которым освещались подвалы.