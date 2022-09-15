В Краснодаре разрушили защитную панель на единственном окне Люксфера. Редакция Юга.ру направила запрос в краевую администрацию
Окно Люксфера в Краснодаре законсервировали, но этого хватило на несколько месяцев
В начале сентября в краснодарских пабликах сообщили, что на единственном в городе окне Люксфера разбили защитную панель. Её установили весной этого года, чтобы сохранить объект.
«Окна Люксфера жалко. Они красивые. И уникальные — это такие призмы из стекла внутри двух спаянных блоков. Призмы собирали свет, и в подвале днем было абсолютно светло и не нужно было тратить дополнительно электроэнергию», — написали в телеграме.
Редакция Юга.ру направила запрос в краевую администрацию, чтобы узнать о восстановлении панели на окне. Там ответили, что поддерживающий реставрационный ремонт должен проводить собственник здания, в котором установлено окно.
«В настоящее время здание-памятник находится в удовлетворительном состоянии. Обнаруженные цокольные окна «Люксфера» законсервированы для защиты от разрушения, необходимость их сохранения будет учтена при проектировании и работ на данном объекте культурного наследия», — сказали в администрации.
Также там сказали, что с 1987 года здание находится в распоряжении управления внутренних дел.
Окно Люксфера в середине XIX века придумала и запатентовала американская компания Luxfer Prism Company. Это призмы из стекла внутри двух спаянных блоков, благодаря которым освещались подвалы.
Напомним, окно Люксфера обнаружили в Краснодаре летом 2020 года. Оно находится в доме на углу улиц Красноармейской, 26 и Мира, 41/А1. В 2022 году окно законсервировали. Бывший главный архитектор города Наталья Машталир говорила, что объект планируют отреставрировать.