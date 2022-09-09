В Крыму продлили «желтый» уровень опасности. Утром в республике открыли 148 избирательных участков

До 23 сентября на территории Крыма будет действовать «желтый» уровень опасности

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в некоторых муниципалитетах республики до 20:00 23 сентября продлили «желтый» уровень опасности. Решение касается Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

«В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами в полном объёме», — написал Аксёнов.

Отметим, в Крыму 9-11 сентября стартовали дополнительные выборы депутатов в Государственный совет региона и в 11 муниципальных советов. В Джанкойском, Раздольненско-Черноморском и Красногвардейском избирательных округах пройдут довыборы в парламент. Всего в республике работают 148 избирательных участка. Проголосовать в них можно с 8:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае работают 2,8 тыс. избирательных участков. Из них 392 — в краевой столице. Проголосовать на них можно с 8:00 до 20:00.