В мэрии Краснодара рассказали, когда жителям станет доступно приложение для отслеживания общественного транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото wayhomestudio, ru.freepik.com

На брифинге 8 сентября в мэрии Краснодара рассказали, как обстоят дела с разработкой городского приложения для отслеживания общественного транспорта. Его должны были запустить летом

Ранее приложение для отслеживания городского транспорта обещали запустить в Краснодаре летом. Оно позволит видеть трамваи, троллейбусы и автобусы на карте в режиме реального времени. Но сервис так и не заработал.

На брифинге в мэрии Краснодара 8 сентября  сказали, что приложение станет доступным, когда к нему подключат минимум 90% общественного транспорта. Для этого транспорт сначала нужно подключить к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас подключение к ней составляет 60%.

Также стало известно, что разработкой приложения занимается компания из Екатеринбурга. Сейчас сервис находится в процессе доработки. Его тестируют совместно с общественниками и вносят правки. Еще в приложение добавят функцию обратной связи — пользователи смогут оставлять обращения, которые будут оперативно отрабатывать городские власти. 

Доработать все нюансы приложения хотят до конца года. После этого приложение станет доступно для скачивания во всех цифровых магазинах.  

Отметим, подобные сервисы уже работают в России. За общественным транспортом можно следить в «Яндекс.Картах» в разделе «транспорт» и в приложении «2ГИС». К системе подключены не все города. Недавно эта опция стала доступна в Сочи.

Краснодар Общественный транспорт

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