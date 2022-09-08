Союз архитекторов России посетил микрорайон «Родные просторы» в Краснодаре

Федеральный девелопер «ЮгСтройИмпериал» организовал экскурсию по своему самому масштабному проекту — микрорайону «Родные Просторы» — для ведущих архитекторов Краснодарского края

Представителям делегации из Краснодарского регионального отделения Союза архитекторов России, строительных организаций региона, архитектурных бюро и органов власти Краснодарского края показали «Родные Просторы» как один из самых удачных проектов с комплексной застройкой, реализованных в ЮФО.

Провела экскурсию главный архитектор «ЮгСтройИмпериал» Кристина Тарасьян. Гости прогулялись по благоустроенному парку семейного отдыха площадью 9 га, осмотрели воркаут-зоны, игровые пространства для детей, площадку для выгула домашних питомцев, скейтпарк и современные арт-объекты. Через зеленую аллею прошли к детскому саду «Веснушки» на 250 мест, который начал работать весной этого года. Гости оценили архитектуру домов, просторные холлы, интересные планировки квартир и коммерческие помещения.

© Фото Дмитрия Майстренко, предоставлено пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

© Фото Дмитрия Майстренко, предоставлено пресс-службой ООО «ЮгСтройИмпериал»

«Для нас было очень важно не просто возвести жилой комплекс комфорт-класса, но и создать полноценную социальную и коммерческую инфраструктуру, которая позволит жителям не покидать пределы микрорайона для решения основных ежедневных задач. Здесь мы возводим 29 разноэтажных домов, школу, еще два детских сада на 350 и 250 мест, поликлинику, спортивный комплекс с открытым бассейном и храм. А современный парк «Родные Просторы» уже стал любимым местом отдыха не только наших, но и жильцов ближайших микрорайонов и сельских округов», — прокомментировал гендиректор «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

Микрорайон «Родные Просторы» — самый масштабный проект компании «ЮгСтройИмпериал», не имеющий аналогов в Краснодарском крае. Входит в тройку крупнейших комплексов России.

Как писали Юга.ру, федеральный девелопер «ЮгСтройИмпериал» завершил строительство детской поликлиники в Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской.