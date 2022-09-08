«Неометрия» расскажет о перспективах курортной недвижимости на «Крым Урбан Форуме»
15–17 сентября на конференции «Крым Урбан Форум» в Симферополе выступят спикеры федерального девелопера «Неометрия»
На сегодняшний день побережье Крыма — одно из самых популярных туристических направлений в России. На конференции «Крым Урбан Форум» спикеры федерального девелопера «Неометрия» расскажут о перспективах развития, динамике цен и особенностях инвестирования в курортную недвижимость полуострова.
Компания приглашает представителей СМИ и отраслевых блогеров посетить панельную дискуссию Архитектурного форума Крыма и Форум застройщиков ЮФО в рамках «Крым Урбан Форума».
Программа выступлений спикеров федерального девелопера «Неометрия»:
15.09.2022
- «Апартаменты как новый вид инвестиций в недвижимость Крыма».
Время: 11:00 — 11:40; спикер — Юлия Сидская, директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» и инвестиционной компании Alias Group. Место: конференц-зал «КИММЕРИЯ».
В сессии также примут участие главный архитектор Крыма, представители Союза архитекторов и главные архитекторы городов полуострова.
16.09.2022
- «Перспективы развития курортной недвижимости в Крыму».
Время: 14:05 — 14:25, спикер — Георгий Черняк, руководитель по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия». Площадка: конференц-зал «ТАВРИДА».
Также в сессии примут участие представители Минстроя, Совета министров Крыма, Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, Министерства строительства и архитектуры Крыма, Комитета Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
«Крым Урбан Форум» — первая международная конференция по комплексному развитию территорий Крыма и главная деловая площадка обзора трендов развития республики. В рамках конференционной программы пройдет обсуждение актуальных тенденций, точек перспективного роста и развития рынка недвижимости в 2022–2023 годах.
Как писали Юга.ру, федеральный девелопер «Неометрия» на онлайн-конференции «Антикризисный HR: лучшие практики. Трансформация рынка труда» рассказал о корпоративной системе обучения.
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