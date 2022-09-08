«Неометрия» расскажет о перспективах курортной недвижимости на «Крым Урбан Форуме»

15–17 сентября на конференции «Крым Урбан Форум» в Симферополе выступят спикеры федерального девелопера «Неометрия»

На сегодняшний день побережье Крыма — одно из самых популярных туристических направлений в России. На конференции «Крым Урбан Форум» спикеры федерального девелопера «Неометрия» расскажут о перспективах развития, динамике цен и особенностях инвестирования в курортную недвижимость полуострова.

Компания приглашает представителей СМИ и отраслевых блогеров посетить панельную дискуссию Архитектурного форума Крыма и Форум застройщиков ЮФО в рамках «Крым Урбан Форума».