«Неометрия» расскажет о перспективах курортной недвижимости на «Крым Урбан Форуме»

Реклама Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

15–17 сентября на конференции «Крым Урбан Форум» в Симферополе выступят спикеры федерального девелопера «Неометрия»

На сегодняшний день побережье Крыма — одно из самых популярных туристических направлений в России. На конференции «Крым Урбан Форум» спикеры федерального девелопера «Неометрия» расскажут о перспективах развития, динамике цен и особенностях инвестирования в курортную недвижимость полуострова.  

Компания приглашает представителей СМИ и отраслевых блогеров посетить панельную дискуссию Архитектурного форума Крыма и Форум застройщиков ЮФО в рамках «Крым Урбан Форума».

Программа выступлений спикеров федерального девелопера «Неометрия»:

15.09.2022

  • «Апартаменты как новый вид инвестиций в недвижимость Крыма».

    Время: 11:00 — 11:40; спикер — Юлия Сидская, директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» и инвестиционной компании Alias Group. Место: конференц-зал «КИММЕРИЯ». 

    В сессии также примут участие главный архитектор Крыма, представители Союза архитекторов и главные архитекторы городов полуострова.

Читайте также:

16.09.2022

  • «Перспективы развития курортной недвижимости в Крыму».

    Время: 14:05 — 14:25, спикер — Георгий Черняк, руководитель по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия». Площадка: конференц-зал «ТАВРИДА».
    Также в сессии примут участие представители Минстроя, Совета министров Крыма, Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, Министерства строительства и архитектуры Крыма, Комитета Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

«Крым Урбан Форум» — первая международная конференция по комплексному развитию территорий Крыма и главная деловая площадка обзора трендов развития республики. В рамках конференционной программы пройдет обсуждение актуальных тенденций, точек перспективного роста и развития рынка недвижимости в 2022–2023 годах.

Как писали Юга.ру, федеральный девелопер «Неометрия» на онлайн-конференции «Антикризисный HR: лучшие практики. Трансформация рынка труда» рассказал о корпоративной системе обучения.

Реклама
ООО «НЕОМЕТРИЯ», 350063, город Краснодар, улица Комсомольская, дом 15, офис 61, ИНН 2309149560.

Благоустройство Крым Строительство Форумы Экономика

Новости

Российские власти в Купянске заявили об эвакуации детей и женщин из-за обстрелов
В мэрии Краснодара рассказали, когда жителям станет доступно приложение для отслеживания общественного транспорта
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 8 сентября
«В квартире были жена и дети». У краснодарского урбаниста Мирослава Вальковича прошли обыски
В Арбитражном суде Краснодарского края рассмотрят иск о закрытии свалки в Полтавской
В Афипском под Краснодаром построят путепровод, который свяжет поселок с федеральной трассой А-146

Лента новостей

Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 8 сентября
Сегодня, 16:23
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 8 сентября
Годовалый Кирюша уже перенёс операцию и рецидив
Сегодня, 08:06
Годовалый Кирюша уже перенёс операцию и рецидив
Чтобы начать ходить малышу нужна ваша помощь
«Как будто нет санкций»
6 сентября, 16:20
«Как будто нет санкций»
Предзаказать новую модель смартфона Apple предлагают за 50 тысяч рублей

Реклама на сайте