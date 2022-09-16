В METRO снизили цены на продукты для краснодарцев

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»
    © Фото предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»
  • © Фото предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»
    © Фото предоставлено пресс-службой ООО «Инстамарт Сервис»

Компания METRO снизила цены на более 12 тыс. наименований товаров во всех торговых центрах Краснодара

Большая часть ассортимента METRO доступна краснодарцам с постоянной скидкой 30% и более*.

Последние исследования компании показали, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает жителей Краснодара и предлагает самые низкие цены. Более 12 тыс. наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах, — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объёму.

Продукты со скидками жители Краснодара могут распознать по жёлтым ценникам — товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе «Гарантия низких цен». Если краснодарец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-кратном размере кешбэком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 млн рублей.

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Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь краснодарцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип «покупай больше — плати меньше» подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и старается экономить время и бюджет.

узнать подробности акции

*Срок действия акции с 23.06.2022 по 31.12.2022.

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