Глава Адыгеи поздравил жителей КЧР со 100-летием республики

7 сентября в Карачаево-Черкесии проходят торжества, приуроченные к 100-летию региона. Жителей республики поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Чтобы поздравить Карачаево-Черкесию с вековым юбилеем и поучаствовать в торжественных мероприятиях в республику прибыли официальные делегации из множества российских регионов, в том числе из Адыгеи.

«Карачаево-Черкесия — прекрасный уголок Северного Кавказа с великолепной природой и уникальным историческим наследием, которое здесь берегут и почитают. В Адыгее с большим уважением относятся к достижениям Карачаево-Черкесии. У нас искренне радуются успехам братского народа и уверены, что впереди ещё больше важных побед. Потому что здесь живут трудолюбивые, инициативные и любящие свою родную землю люди. Пусть и впредь Карачаево-Черкесия успешно развивает свой богатый потенциал, становится более благоустроенной и комфортной для жизни», — сказал Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что Адыгею и КЧР связывают кровные узы, и особо отметил значимость дружбы и согласия для процветания многонациональных регионов Северного Кавказа и России.

«Мы, как и прежде, выступаем за сплочённость народов Кавказа, за согласие между всеми народами России. Обязательно сохраним такой подход и в будущем. Уверен, дружба наших республик будет только расти и крепнуть», — добавил глава республики, поздравив главу КЧР Рашида Темрезова и всех жителей Карачаево-Черкесии с большим праздником.