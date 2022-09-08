Глава Адыгеи поздравил жителей КЧР со 100-летием республики

Адыгея, Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

7 сентября в Карачаево-Черкесии проходят торжества, приуроченные к 100-летию региона. Жителей республики поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Чтобы поздравить Карачаево-Черкесию с вековым юбилеем и поучаствовать в торжественных мероприятиях в республику прибыли официальные делегации из множества российских регионов, в том числе из Адыгеи.

«Карачаево-Черкесия — прекрасный уголок Северного Кавказа с великолепной природой и уникальным историческим наследием, которое здесь берегут и почитают. В Адыгее с большим уважением относятся к достижениям Карачаево-Черкесии. У нас искренне радуются успехам братского народа и уверены, что впереди ещё больше важных побед. Потому что здесь живут трудолюбивые, инициативные и любящие свою родную землю люди. Пусть и впредь Карачаево-Черкесия успешно развивает свой богатый потенциал, становится более благоустроенной и комфортной для жизни», — сказал Мурат Кумпилов.

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Он подчеркнул, что Адыгею и КЧР связывают кровные узы, и особо отметил значимость дружбы и согласия для процветания многонациональных регионов Северного Кавказа и России.

«Мы, как и прежде, выступаем за сплочённость народов Кавказа, за согласие между всеми народами России. Обязательно сохраним такой подход и в будущем. Уверен, дружба наших республик будет только расти и крепнуть», — добавил глава республики, поздравив главу КЧР Рашида Темрезова и всех жителей Карачаево-Черкесии с большим праздником. 

Как писали Юга.ру, в 2022 году Адыгея тоже отметит 100-летие государственности. Готовиться к юбилею в республике начали еще в 2020 году. К празднику в Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц. Также в этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в столице республики завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха у реки Белой. 

адыги (черкесы) Мурат Кумпилов Праздники

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