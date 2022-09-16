В Краснодаре открылась выставка картин-загадок Рене Магритта

В Краснодарском краевом выставочном зале 16 сентября открылась экспозиция «Рене Магритт. За гранью реальности»

Представлено более 80 репродукций работ известного бельгийского художника-сюрреалиста, выполненных в технике жикле. Она позволяет печатать изображения на натуральных льняных холстах с полной имитацией оригинала вплоть до мельчайших деталей, цветов, теней и фактуры мазка.

«Картины Магритта требуют интеллектуального напряжения. Он видел своей задачей заставить зрителя думать. Его работы предназначены не для праздного созерцания и визуального наслаждения», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Рене Магритт как автор остроумных и вместе с тем загадочных картин. Среди самых известных его работ — «Принцип удовольствия», «Владение Арнхейма», «Условия человеческого существования», «Слушающая комната», «Медитация», «Заблудившийся жокей», «Препятствие пустоты», «Сын человеческий».

Выставка работает до 30 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 300 до 450 рублей. Возрастное ограничение 12+.