ESG-отчёт «Ростелекома» за 2021 год получил высший рейтинг

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило высший рейтинг отчётности «Ростелекома» в области устойчивого развития

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило, что отчетность об устойчивом развитии (ESG) «Ростелекома» за 2021 год соответствует уровню RESG 1. В категориях рейтинга — это высший уровень раскрытия социальной информации в публичных отчетах компаний.

В 2021 году «Ростелеком» впервые представил долгосрочные ESG-цели до 2025 года. Каждый раздел в отчёте построили в соответствии с провозглашенными принципами и целями стратегии. Один из приоритетов компании — инвестиции в развитие человеческого капитала. «Ростелеком» — один из крупнейших работодателей страны, в 2021 году расходы компании на оплату труда 126,8 тыс. сотрудников составили практически 100 млрд рублей, затраты на обучение — около полумиллиарда рублей, расходы на охрану труда — 1,6 млрд рублей. Поэтому важное место в отчете посвящено информации о кадровом составе, условиях труда, развитии персонала, мерах соцподдержки работников.

Особое внимание в отчёте уделили вкладу компании в реализацию нацпроектов, в особенности проекту «Цифровая экономика». В отчёте приведена подробная информация обо всех проектах «Ростелекома» в этом направлении.

По оценке агентства AK&M, отчёт «Ростелекома» удобен в пользовании, структурирован, обладает ярким запоминающимся дизайном. Все достигнутые результаты сравниваются с плановыми задачами и контрольными цифрами. Для удобства количественные показатели приведены в динамике за четыре-пять лет.

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Высоко оценивая качество отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития, AK&M рекомендовал включать в состав отчётов информацию о готовности компании и обеспечение стабильности в случае чрезвычайных ситуаций.

С текстом отчёта об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2021 год можно ознакомиться здесь.

Рейтинг отчётности ESG рассчитывается рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии) и её доступность. В исследовании рассматриваются 88 маркеров. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.



В 2022 году в рейтинг отчётности ESG вошли ведущие российские компании, которые первыми в России стали строить свой бизнес в соответствии с целями устойчивого развития.