В Сочи пройдёт конференция для ИТ-специалистов гостиничного бизнеса HotelCIO Exchange

Реклама Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой ИТ-сообщества HotelCIO
    © Фото предоставлено пресс-службой ИТ-сообщества HotelCIO

20 октября XI технологическая конференция HotelCIO Exchange объединит в Сочи профессионалов в области информационных технологий гостиничной индустрии

На HotelCIO Exchange приходят, чтобы получить информацию о технологических новинках и практические советы по управлению ИТ-службой и -сервисами.

Цель конференции HotelCIO Exchange — обмен опытом среди сотрудников ИТ-служб отелей, гостиничных операторов и управляющих компаний. На мероприятии работники гостиничной индустрии могут повысить свой профессиональный уровень, обсудить существующие задачи и получить неограниченный доступ к информации об инновациях и технологических решениях отрасли.

Конференция будет интересна сотрудникам ИТ-служб отелей и управляющих компаний, генеральным и операционным менеджерам.

В программе мероприятия:

  • «Пандемия, санкции — с чем работать»;
  • «Nikomax,TLK — надежная российская инфраструктура»;
  • «Салют Отели». Как технологично прокачать свою гостиницу»;
  • «Новые техрешения для старых бюджетов»;
  • мастер-класс по построению сетевой инфраструктуры отеля;
  • круглый стол по кейсам.
  • © Фото предоставлено пресс-службой ИТ-сообщества HotelCIO
    © Фото предоставлено пресс-службой ИТ-сообщества HotelCIO

Читайте также:

«HotelCIO Exchange» — это площадка для обмена опытом и получения информации о последних трендах в области ИТ-решений. Мероприятие организует ИТ-сообщество индустрии гостеприимства HotelCIO, которое регулярно проводит мероприятия в сфере IT Hospitality с 2018 года», — отметил основатель ИТ-сообщества HotelCIO Алексей Кокурин.

Партнерами конференции выступят компании «КРОК», «Тайле», SberDevices и Frontdesk. Мероприятие традиционно завершится afterparty. 

Узнать подробности о мероприятии

Бизнес-сообщество Конференции Курорты и туризм Малый и средний бизнес Отели Сочи

Новости

В Краснодаре после разговора с директором из окна школы выпал ученик девятого класса
В Краснодарском крае мужчина украл 20 тонн кабачков и теперь ему грозит 6 лет тюрьмы
«Передавайте свой опыт, в том числе и боевой». Митрополит Григорий считает, что герои спецоперации — пример для молодёжи
В Приморско-Ахтарске весь день тушили камыш, но он загорелся снова
H&M окончательно закроет магазины в России 30 ноября – СМИ
В станице Полтавской Краснодарского края жители перекрыли мусоровозам дорогу к свалке

Лента новостей

Реклама на сайте