В Сочи пройдёт конференция для ИТ-специалистов гостиничного бизнеса HotelCIO Exchange

20 октября XI технологическая конференция HotelCIO Exchange объединит в Сочи профессионалов в области информационных технологий гостиничной индустрии

На HotelCIO Exchange приходят, чтобы получить информацию о технологических новинках и практические советы по управлению ИТ-службой и -сервисами.

Цель конференции HotelCIO Exchange — обмен опытом среди сотрудников ИТ-служб отелей, гостиничных операторов и управляющих компаний. На мероприятии работники гостиничной индустрии могут повысить свой профессиональный уровень, обсудить существующие задачи и получить неограниченный доступ к информации об инновациях и технологических решениях отрасли.

Конференция будет интересна сотрудникам ИТ-служб отелей и управляющих компаний, генеральным и операционным менеджерам.

В программе мероприятия: «Пандемия, санкции — с чем работать»;

«Nikomax,TLK — надежная российская инфраструктура»;

«Салют Отели». Как технологично прокачать свою гостиницу»;

«Новые техрешения для старых бюджетов»;

мастер-класс по построению сетевой инфраструктуры отеля;

круглый стол по кейсам.

© Фото предоставлено пресс-службой ИТ-сообщества HotelCIO

Читайте также: В Сочи построят всесезонный курорт за 8 млрд рублей

«HotelCIO Exchange» — это площадка для обмена опытом и получения информации о последних трендах в области ИТ-решений. Мероприятие организует ИТ-сообщество индустрии гостеприимства HotelCIO, которое регулярно проводит мероприятия в сфере IT Hospitality с 2018 года», — отметил основатель ИТ-сообщества HotelCIO Алексей Кокурин.