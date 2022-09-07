В Сочи пройдёт конференция для ИТ-специалистов гостиничного бизнеса HotelCIO Exchange
20 октября XI технологическая конференция HotelCIO Exchange объединит в Сочи профессионалов в области информационных технологий гостиничной индустрии
На HotelCIO Exchange приходят, чтобы получить информацию о технологических новинках и практические советы по управлению ИТ-службой и -сервисами.
Цель конференции HotelCIO Exchange — обмен опытом среди сотрудников ИТ-служб отелей, гостиничных операторов и управляющих компаний. На мероприятии работники гостиничной индустрии могут повысить свой профессиональный уровень, обсудить существующие задачи и получить неограниченный доступ к информации об инновациях и технологических решениях отрасли.
Конференция будет интересна сотрудникам ИТ-служб отелей и управляющих компаний, генеральным и операционным менеджерам.
В программе мероприятия:
- «Пандемия, санкции — с чем работать»;
- «Nikomax,TLK — надежная российская инфраструктура»;
- «Салют Отели». Как технологично прокачать свою гостиницу»;
- «Новые техрешения для старых бюджетов»;
- мастер-класс по построению сетевой инфраструктуры отеля;
- круглый стол по кейсам.
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«HotelCIO Exchange» — это площадка для обмена опытом и получения информации о последних трендах в области ИТ-решений. Мероприятие организует ИТ-сообщество индустрии гостеприимства HotelCIO, которое регулярно проводит мероприятия в сфере IT Hospitality с 2018 года», — отметил основатель ИТ-сообщества HotelCIO Алексей Кокурин.
Партнерами конференции выступят компании «КРОК», «Тайле», SberDevices и Frontdesk. Мероприятие традиционно завершится afterparty.