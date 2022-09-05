РНКБ начал приём заявок по госпрограмме кредитования малого и среднего бизнеса

Банк РНКБ начал приём заявок на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики по новой программе господдержки малого и среднего бизнеса

Льготная ставка по новой госпрограмме для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составит: 4,5% годовых для организаций категории «Малое предприятие» и «Микропредприятие»;

годовых для организаций категории «Малое предприятие» и «Микропредприятие»; 3% годовых для категории «Среднее предприятие». Сумма кредита — от 50 млн рублей до 1 млрд рублей, срок — до 10 лет.

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«Льготное кредитование по сниженным процентным ставкам не только повышает доступность кредитных средств для развития бизнеса, но и обеспечивает стимулирование экономики в целом, что особенно важно в нынешних условиях. В 2022 году 35% кредитов для малого и среднего бизнеса банк РНКБ выдал в рамках льготных госпрограмм», — отметил вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Новая программа Министерства экономического развития России и АО «Корпорация МСП» объединяет программу льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Воспользоваться ей могут предприятия сфер обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и других.