В Сочи благоустроят набережную

В Сочи на средства курортного сбора благоустроят участок Приморской набережной от пансионата «Эдем» до гостиницы «Жемчужина» в Хостинском районе

Для благоустройства уже определили подрядчика, заключили контракт.

«Согласно утвержденному проекту, в течение двух месяцев на участке набережной будет выполнено планирование земельных участков, рабочие полностью заменят брусчатку, также здесь появится инфраструктура для доступа лиц с особыми потребностями», — рассказал глава Хостинского района Сочи Иван Савин.

Работы начнутся 5 сентября. Администрация города просит местных жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к необходимым работам по благоустройству и выбирать для передвижения альтернативный путь вдоль улицы Черноморской.