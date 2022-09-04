В Сочи благоустроят набережную

Краснодарский край

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  • Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи на средства курортного сбора благоустроят участок Приморской набережной от пансионата «Эдем» до гостиницы «Жемчужина» в Хостинском районе

Для благоустройства уже определили подрядчика, заключили контракт.

«Согласно утвержденному проекту, в течение двух месяцев на участке набережной будет выполнено планирование земельных участков, рабочие полностью заменят брусчатку, также здесь появится инфраструктура для доступа лиц с особыми потребностями», — рассказал глава Хостинского района Сочи Иван Савин.

Работы начнутся 5 сентября. Администрация города просит местных жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к необходимым работам по благоустройству и выбирать для передвижения альтернативный путь вдоль улицы Черноморской.

Сочи Черное море

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В Сочи благоустроят набережную
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