Краснодарцев приглашают на экскурсию в особняк купцов Богарсуковых

Участники смогут посетить старинный особняк купцов Богарсуковых, который сегодня располагается по адресу улица Гимназическая, 67. Можно будет увидеть уникальную потолочную лепнину и альфрейные росписи, а также узнать подробности жизни одной из самых богатых семей Кубани.

Строительство двухэтажного особняка началось в 1900 году и заняло всего один год. Здание стало ярким произведением эклектической архитектуры. Дом построили на деньги богатейших купцов Екатеринодара — братьев Никиты, Карпа и Христофора Богарсуковых, которые принадлежали к старинному роду константинопольских армян, переселившихся на Кавказ.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (861) 262-40-86. Стоимость билета 300 рублей.

Освещая тему культурно-исторического наследия Краснодара, Юга.ру писали о десяти памятниках центра города, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. И если некоторым из них повезло найти мецената (в частности, уже сейчас идет работа над планом реконструкции кинотеатра «Аврора»), то судьба других остается под вопросом.