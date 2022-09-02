Краснодарцев приглашают на экскурсию в особняк купцов Богарсуковых

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 4 сентября музей-заповедник имени Фелицына организует экскурсию «В старинном доме с лестницей витой»

Участники смогут посетить старинный особняк купцов Богарсуковых, который сегодня располагается по адресу улица Гимназическая, 67. Можно будет увидеть уникальную потолочную лепнину и альфрейные росписи, а также узнать подробности жизни одной из самых богатых семей Кубани.

Строительство двухэтажного особняка началось в 1900 году и заняло всего один год. Здание стало ярким произведением эклектической архитектуры. Дом построили на деньги богатейших купцов Екатеринодара — братьев Никиты, Карпа и Христофора Богарсуковых, которые принадлежали к старинному роду константинопольских армян, переселившихся на Кавказ.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (861) 262-40-86. Стоимость билета 300 рублей.

Освещая тему культурно-исторического наследия Краснодара, Юга.ру писали о десяти памятниках центра города, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. И если некоторым из них повезло найти мецената (в частности, уже сейчас идет работа над планом реконструкции кинотеатра «Аврора»), то судьба других остается под вопросом.

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Краснодарцев приглашают на экскурсию в особняк купцов Богарсуковых
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