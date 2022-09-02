Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи. Ожидается ливень и сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи объявили штормовое предупреждение на 4-5 сентября

В Сочи 4-5 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с грозами и ветром до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также возможен сход селевых потоков. На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей. 

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Также ситуацию контролирует городской оперштаб. Гостям и жителям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и щитами.

Как писали Юга.ру, на выходных температура воздуха в Краснодарском крае пойдет на спад. В Краснодаре ожидается до 27-30 °С, а в Сочи 25-27 °С.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи. Ожидается ливень и сильный ветер

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