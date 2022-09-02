Ипотеку от банка Уралсиб теперь можно оформить на сайте Циан

Подать заявку на ипотечный кредит Уралсиба теперь можно в сервисе Циан.Ипотека

Клиентам необходимо зайти на cian.ru, подобрать объект недвижимости, заполнить анкету на ипотеку и предварительно рассчитать параметры кредита. При выборе предложения Уралсиб заявка отправляется в банк, и с клиентом связывается его сотрудник для принятия окончательного решения.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку недвижимости в рамках собственных программ банка составляет 9,89% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» — 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» — 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб предложил предпринимателям новые финансовые продукты и возможность комбинировать их. В новую линейку входят пакеты «Старт», «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД». В них включены все необходимые банковские сервисы.