«Неометрия» торжественно открыла благоустроенную территорию старейшей гимназии Краснодара

Федеральный девелопер «Неометрия» завершил работы по комплексному благоустройству территории Екатерининской гимназии №36 в Краснодаре

Екатерининская гимназия №36 в Краснодаре — старейшее учебное заведение города, основанное в 1884 году. В этом году торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в обновленном школьном дворе, который получил пять тематических зеленых зон, современные спортивные площадки с трибунами и объект стрит-арта.

Федеральный девелопер «Неометрия», входящий в инвестиционный холдинг Alias Group, отремонтировал главную площадь для праздничных мероприятий, обустроил новый двор с парковыми зонами и зелеными пространствами для отдыха и спортивных игр. Кроме того, у школьников появилась современная волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле и зона воркаут. Пешеходные дорожки покрыли современной тротуарной плиткой. Стены вокруг школьного двора расписали участники конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград».

© Фото Геннадия Дьячука, предоставлено пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»

Зеленую прогулочную зону разделили на пять тематических островков — «Россия», «Древняя Греция», «Перу», китайский и японский сады. Каждый участок имеет характерные для местности растения, копии артефактов и предметов культуры и быта. В зоне «Россия» — березы и деревянные резные скамьи, в «Древней Греции» — хвойные вечнозеленые растения (Купрессоципарис Лейланда) и античные колонны. В китайском саду разместили камни в окружении софоры. Японский сад представлен сакурой и деревьями бонсай, а «Перу» — шаровидной акацией (Робиния Умбракулифера) и тотемным столбом.

«Каждое 1 сентября — это новая ступень для развития и важный этап взросления для каждого ученика. Пусть этот учебный год будет интересным, наполненным новыми знаниями и интересными открытиями. Сегодня мы также отмечаем важное событие — торжественное открытие новой благоустроенной территории Екатерининской гимназии №36. Специально для школы компания «Неометрия» создала современное и функциональное пространство, учитывая потребности учащихся и пожелания администрации учебного заведения. Теперь у каждого ученика есть самые лучшие площадки для спортивных игр и комфортного отдыха после уроков. Мы надеемся, что ученики будут проводить время во дворе школы с удовольствием и пользой. Также пожелаем в этот день успехов и реализации поставленных целей на будущий учебный год всем учителям, ученикам и родителям», — прокомментировали в пресс-службе федерального девелопера «Неометрия».

«Благоустройство территории гимназии — это не только озеленение и создание зон отдыха. Спортивные и парковые пространства изменят наши возможности. Теперь дети с комфортном могут посещать уроки на свежем воздухе, общаться с одноклассниками, учителями и родителями. От лица гимназии № 36 выражаю благодарность компаниям Alias Group, федеральному девелоперу «Неометрия» за реализацию таких важных и нужных проектов», — сказала директор Екатерининской гимназии №36 Надежда Давыдова.