В парке «Краснодар» покажут спектакль Шекспира в современной интерпретации

В амфитеатре парка «Краснодар» 2 и 4 сентября покажут спектакль и мультик

В телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили, что в пятницу в амфитеатре покажут классический спектакль Шекспира в современной интерпретации.

Зрители увидят «Сон в летнюю ночь» режиссера Доминика Дромгула. Этот спектакль британские критики признали одной из лучших постановок шекспировской комедии. В постановке использованы исторические костюмы и сценические приемы театры эпохи Возрождения.

В воскресенье пройдет семейные показ. В 16:30 «Любимый театр» покажет детский спектакль «Лягушка-путешественница», а в 19:00 начнется фильм «Миа и белый лев».

Для подписчиков «Яндекс.Плюса» вход бесплатный по предварительной регистрации здесь.

Напомним, кинопоказы проходят в амфитеатре парка каждые выходные. На прошлой неделе зрителям показывали «Кофе и сигареты» и марафон «Смешариков».