1 сентября в посёлке Красная Поляна в Сочи открыли самую высокогорную школу в Краснодарском крае

В посёлке Красная Поляна в Сочи 1 сентября открыли новую школу. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Здание расположено на высоте 670 метров над уровнем моря у подножья хребта Ачишхо. Проектировали здание школы специально под горный рельеф.

«Сегодня здесь за парты сели 470 наших юных сочинцев. Для них по самому последнему слову техники оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, есть мультипликационная студия и планетарий. В Год экологии на курорте шефство над новой школой взял Кавказский биосферный заповедник. Первый урок был посвящён экосистеме особо охраняемой природной территории», — рассказал Копайгородский.

Как пишут в социальных сетях города, на праздничную линейку в честь Дня знаний прилетел вертолет и привез детям 500 эскимо.