В парках Краснодара ко Дню знаний пройдет праздничная программа

В трех парках Краснодара 1 сентября для школьников пройдут концерты и мастер-классы

В Краснодаре 1 сентября в Чистяковской роще, Городском саду и «Солнечном острове» пройдут развлекательные мероприятия для школьников. Для детей и подростков подготовили мастер-классы, игры, конкурсы и праздничные концерты.

Начальник управления культуры города Ирина Удовицкая рассказала, что на концертах выступят цирковые артисты и музыканты. А на мастер-классах школьников научат 3D-моделированию.

В парке «Солнечный остров» развлекательная программа начнется в 12:00 с мастер-класса «Наш край — страны частица». На нем дети вместе с родителями изготовят открытки с символами Кубани, узнают историю герба, флага и гимна края.

В 17:00 начнется концерт «Первый праздник сентября! Школа милая — УРА!». Его проведет цирковая студия «Гала». В программе будут цирковые номера, фокусы и сюрпризы для самых юных зрителей.

Завершится праздник спортивно-оздоровительным мероприятием для всей семьи «Наш главный рекорд — здоровье». Оно продлится с 17:30 до 18:30.

В Чистяковской Роще с 10:00 до 17:00 пройдут мастер-классы «Сделай шаг к успеху».

Для участников подготовили:

мастер-классы для детей от 10 до 14 лет по 3D моделированию;

мастер-классы по программированию для детей 4–6 лет на scratch;

битва роботов;

квадрокоптеры;

3D печать;

занимательные раскраски и настольные игры.

С 12:00 до 13:00 для пройдет концерт «Первоклассник, первоклассник — это твой сегодня праздник!», подготовленный Центром творческого развития «Центральный».

В 14:00 начнется «Первоклассное путешествие в страну знаний» вместе с принцессой Забавой. А потом пройдет викторина «Школьный рюкзак».

В 18:30 состоится концерт «Книга достижений», посвященный Дню знаний, 85-летию образования Краснодарского края и 230-летию основания края.

В Городском саду с 12:00 школьников научат делать яркие открытки с символами Краснодарского края, а затем лауреат международных и всероссийских конкурсов инструментального исполнительства Айнур Гусейнова проведет «Музыкальный урок».

В 14:00 пройдут концерты творческих коллективов: «Первый погожий сентябрьский денек», «Здравствуй, школьная страна!», «Все начинается со школьного звонка». Завершится программа в 18:00.

Но не во всех городах будут праздновать День знаний. Юга.ру рассказывали, что в Севастополе праздничная линейка пройдет только для первых и выпускных классов. Такое решение приняли власти из-за того, что в городе действует «желтый» уровень опасности.