В Краснодаре на остановках и пешеходных переходах уложат тактильную плитку
На 6 остановках и 23 пешеходных переходах в Краснодаре появится тактильная плитка
В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что осенью 2022 года в городе уложат тактильную плитку. Специальные направляющие указатели появятся по 13 адресах на 6 остановках и 23 пешеходных переходах.
Указатели обустроят на остановках:
- улица Зиповская, остановка «ЗИП» (нечетная сторона);
- улица Зиповская, остановка «ЗИП» (четная сторона);
- улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (нечетная сторона);
- улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (четная сторона);
- улицы Уральская/Волжская;
- улица Тюляева, 20.
Направляющие указатели появятся по следующим адресам:
- пересечение улиц Волжской и Селезнева;
- пересечение улиц Уральской и Дунайской;
- пересечение улиц Волжской и Иркутской;
- пересечение улиц Уральской и Волжской;
- пересечение улиц Сормовской и Тюляева;
- улица Тюляева, 37/2;
- улица Тюляева, 20;
- улица Бершанской, 7;
- пересечение улиц Красных Партизан и Академика Трубилина;
- пересечение улиц 1-я Линия и Новаторов;
- улица Зиповская, 4;
- улица Зиповская, 5/1;
- улица Зиповская, 3/1.
Также в мэрии рассказали, что в подземных переходах через улицы Московскую и Петра Метальникова устанавливают два лифта для маломобильных горожан.
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