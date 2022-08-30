В Краснодаре на остановках и пешеходных переходах уложат тактильную плитку

На 6 остановках и 23 пешеходных переходах в Краснодаре появится тактильная плитка

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что осенью 2022 года в городе уложат тактильную плитку. Специальные направляющие указатели появятся по 13 адресах на 6 остановках и 23 пешеходных переходах.

Указатели обустроят на остановках:

улица Зиповская, остановка «ЗИП» (нечетная сторона);

улица Зиповская, остановка «ЗИП» (четная сторона);

улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (нечетная сторона);

улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (четная сторона);

улицы Уральская/Волжская;

улица Тюляева, 20.

Направляющие указатели появятся по следующим адресам:

пересечение улиц Волжской и Селезнева;

пересечение улиц Уральской и Дунайской;

пересечение улиц Волжской и Иркутской;

пересечение улиц Уральской и Волжской;

пересечение улиц Сормовской и Тюляева;

улица Тюляева, 37/2;

улица Тюляева, 20;

улица Бершанской, 7;

пересечение улиц Красных Партизан и Академика Трубилина;

пересечение улиц 1-я Линия и Новаторов;

улица Зиповская, 4;

улица Зиповская, 5/1;

улица Зиповская, 3/1.

Также в мэрии рассказали, что в подземных переходах через улицы Московскую и Петра Метальникова устанавливают два лифта для маломобильных горожан.

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