В Краснодаре на остановках и пешеходных переходах уложат тактильную плитку

Краснодарский край

Распечатать

  • Направляющая плитка на ул. Мира © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Направляющая плитка на ул. Мира © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На 6 остановках и 23 пешеходных переходах в Краснодаре появится тактильная плитка

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что осенью 2022 года в городе уложат тактильную плитку. Специальные направляющие указатели появятся по 13 адресах на 6 остановках и 23 пешеходных переходах.

Указатели обустроят на остановках:

  • улица Зиповская, остановка «ЗИП» (нечетная сторона);
  • улица Зиповская, остановка «ЗИП» (четная сторона);
  • улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (нечетная сторона);
  • улица Зиповская, остановка «ИМСИТ» (четная сторона);
  • улицы Уральская/Волжская;
  • улица Тюляева, 20.

Направляющие указатели появятся по следующим адресам:

  • пересечение улиц Волжской и Селезнева;
  • пересечение улиц Уральской и Дунайской;
  • пересечение улиц Волжской и Иркутской;
  • пересечение улиц Уральской и Волжской;
  • пересечение улиц Сормовской и Тюляева;
  • улица Тюляева, 37/2;
  • улица Тюляева, 20;
  • улица Бершанской, 7;
  • пересечение улиц Красных Партизан и Академика Трубилина;
  • пересечение улиц 1-я Линия и Новаторов;
  • улица Зиповская, 4;
  • улица Зиповская, 5/1;
  • улица Зиповская, 3/1.

Также в мэрии рассказали, что в подземных переходах через улицы Московскую и Петра Метальникова устанавливают два лифта для маломобильных горожан. 

Ранее Юга.ру рассказывали историю девушки, которая потеряла 70% зрения после пневмонии. О том, как она живет в Краснодаре и с какими трудностями сталкивается, можно почитать здесь.

Благоустройство Инвалидность Краснодар

Новости

Сотрудник Росгвардии на автомобиле насмерть сбил ребёнка. Его осудили на 6 лет колонии
В Краснодаре изменят график работы 10 трамвайных маршрутов
«Мам, а папу не убьют?» В Туапсинском районе мужчина подрался с охранником, чтобы пройти к морю
В Сочи приезжим педагогам будут платить по 15 тыс. рублей на аренду жилья
В Краснодаре на остановках и пешеходных переходах уложат тактильную плитку
Спасатели эвакуировали туриста с переломом ноги из каньона реки в Сочи

Лента новостей

Сколько стоит поставить спектакль, как театр выполняет «госзаказ» и нужна ли в творчестве самоцензура
Сегодня, 14:14
Сколько стоит поставить спектакль, как театр выполняет «госзаказ» и нужна ли в творчестве самоцензура
Разговор с руководством драмтеатра в Краснодаре
«Секрет фирмы!»
Сегодня, 13:31 Партнерский
«Секрет фирмы!»
Кто и как готовит «дядьку с усами» и другие соусы на краснодарском комбинате «Дары Кубани»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону семьи со школьниками получили продукты от «Пятёрочки»
Сегодня, 17:17
В Краснодаре и Ростове-на-Дону семьи со школьниками получили продукты от «Пятёрочки»

Реклама на сайте