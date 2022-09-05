В Краснодарском крае «МонтажТехСтрой» бесплатно обучит и трудоустроит сварщиков

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»
    © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»

Компания «МонтажТехСтрой» организует бесплатное обучение и трудоустройство сварщиков в Краснодарском крае

Организация предоставит гражданам без образования и опыта сварки бесплатное обучение професии и примет их на работу. Во время учёбы студенты смогут получать стипендию и проживать в общежитии компании.

Набор пройдёт в три потока — 19 и 26 сентбря и 3 октября 2022 года. За месяц будущие специалисты изучат теорию, практику и сдадут экзамены. По окончании обучения выпускники получат квалификацию электросварщика на полуавтоматических машинах (сварщик частично механизированной сварки плавлением). После их официально трудоустроят в «МонтажТехСтрой».

Записаться на обучение можно по телефонам 8-988-368-17-18, 8-989-270-00-63 и 8-918-994-97-53, по электронной почте personal@mtstroy-kr.ruanistratenko@mtstroy-kr.ru, mitina@mtstroy-kr.ru или отправив анкету в обучающий центр компании.

  • © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»
    © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»
  • © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»
    © Фото Валерия Анистратенко, предоставлено пресс-службой компании «МонтажТехСтрой»

ООО «МонтажТехСтрой» с 2010 года занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности. Компания выполняет все этапы работ от разработки проекта до гарантийного обслуживания сданных объектов. В числе клиентов ООО «МонтажТехСтрой» — «Роснефть», «Транснефть» и Афипский нефтеперерабатывающий завод.

В прошлом году компания набирала желающих с аналогичными условиями обучения професии и дальшейшего трудоустройства.

Образование Строительство Трудоустройство Экономика

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