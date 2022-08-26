«Были женщины, которые закрывали свои мужчинам глаза». В Сочи фотографы в купальниках призвали туристов одеться
Сочинские фотографы устроили перфоманс и попросили туристов не ходить по городу в купальниках
В Сочи фотографы решили устроить перфоманс и призвать туристов ходить по городу в одежде. Они устроили фотосессию в купальниках и с табличками «Оденься» и «Одежда украшает туриста».
Организовала фотосессию фотограф Юлия Кутырева. Она рассказала Юга.ру, что сочинцы каждый год возмущаются неуважением туристов к окружающим и ходят в купальниках в магазины, рестораны и ездят на общественном транспорте. При этом идея перфоманса пришла в голову случайно:
«Обсуждали этот момент с Евгенией Черепановой (на фото она в бежевом купальнике — прим. редакции) и решили сделать такую ироничную акцию, привлечь внимание к ситуации. И сразу же реализовали. Прохожие реагировали по-разному — кто-то аплодировал, кто-то возмущался. Некоторые не понимали, почему такой оксюморон — девушки в купальниках с такими противоречивыми призывами. Были женщины, которые закрывали свои мужчинам глаза».
Посты с жалобами на туристов в купальник неоднократно появлялись в соцсетях.
На туристов в купальниках жалуются не только в Сочи. Недавно в соцсетях видео с отдыхающими опубликовали из Краснодара.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2016 году в Геленджике запустили сетевую игру, в которой нужно шлепать на экране полуголых туристов. Таким образом местные жители решили пристыдить отдыхающих.