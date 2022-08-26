Сбер на юге России и в СКФО выдал 217 млн рублей образовательных кредитов с начала года

С начала 2022 года Юго-Западный банк Сбербанка оформил кредиты на образование с господдержкой на сумму 217 млн рублей

С августа 2020 года ставку по кредитам на образование с господдержкой снизили с 8,5% до 3%. С этого момента в южных регионах страны значительно вырос спрос молодёжи на этот вид кредитования. Всего с августа 2020 года по конец июля 2022-го Сбер на юге России и в СКФО выдал 665 млн рублей образовательных кредитов и помог почти 5 тыс. клиентов получить профессиональное и бизнес-образование.

Только за первые 7 месяцев 2022 года банк оформил 1 059 льготных образовательных кредитов на 217 млн рублей. Около половины из этой суммы получили студенты из Краснодарского края, на втором месте — Ростовская область с объёмом кредитования в 29 млн рублей, 25 млн рублей оформили в Ставропольском крае, а ещё 24 млн рублей — в Кабардино-Балкарии. Чаще всего в южных регионах России оформляют кредит на обучение в диапазоне от 200 до 300 тыс. рублей.

Лариса Безделева зам. председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Перед началом нового учебного года мы видим многократный рост спроса на этот вид льготного кредитования. Это связано, в первую очередь, с тем, что молодёжь стала более внимательно выбирать специальность и вуз, не перекладывая при этом расходы по оплате обучения на членов своей семьи. Отмечу, что в последние 2-3 года становится востребованнее получение второго и третьего вышего образования специалистами после 30 лет: ежегодно их число среди оформивших льготный кредит удваивается», — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Сегодня уже более 630 учебных заведений России работают с образовательными кредитами. Обучение доступно студентам от 14 лет по любым программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также для получения второго и последующего высшего образования в имеющем лицензию и аккредитацию вузе страны.

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком. Средства выдаются студентам частями для каждого семестра или года обучения в вузе. Комиссии, обеспечение по кредиту, страхование и справка о доходах не требуются. Кроме того, банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность, университет или взял академический отпуск.

Погашение такого кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, но можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Узнать подробную информацию о кредите на образование с господдержкой можно на сайте и в любом отделении банка.