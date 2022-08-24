В Адыгее на цифровизацию ключевых отраслей экономики направят 54 млн рублей

На совещании в Доме правительства Адыгеи обсудили цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы

С декабря 2021 года в республике реализуют программу «Цифровая трансформация республики Адыгея». Общий объём финансирования на эти цели в 2022 году — около 54 млн рублей.

За каждым министерством и ведомством, курирующим вопросы образования, здравоохранения, соцполитики, строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, занятости населения, закреплены 68 плановых показателей для успешного выполнения программы. Глава республики поручил ведомствам изучить опыт регионов, успешно реализующих цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики. Внедрить информационные платформы в экономику Адыгеи планируют к октябрю 2022 года.

«Эффективное госуправление невозможно без цифровизации ключевых отраслей. Все плановые значения программы необходимо выполнять в рамках взятых обязательств. Новые платформы позволяют, кроме всего прочего, контролировать ход реализации проектов, на раннем этапе видеть проблемные вопросы, принимать оперативные решения. Вместе с тем мы должны ясно понимать, что цифровизация, в первую очередь, должна позитивно влиять на качество жизни граждан», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он также отметил, что в рамках цифровой трансформации региона нужно эффективно использовать имеющийся кадровый ресурс: работать с талантливой молодежью, в том числе, выпускниками Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), а также успешными студентами АГУ и МГТУ, которые обучаются IT-специальностям.