В Адыгее на цифровизацию ключевых отраслей экономики направят 54 млн рублей

Адыгея

Распечатать

  • Здание Правительства Республики Адыгея © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    Здание Правительства Республики Адыгея © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

На совещании в Доме правительства Адыгеи обсудили цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы

С декабря 2021 года в республике реализуют программу «Цифровая трансформация республики Адыгея». Общий объём финансирования на эти цели в 2022 году — около 54 млн рублей.

За каждым министерством и ведомством, курирующим вопросы образования, здравоохранения, соцполитики, строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, занятости населения, закреплены 68 плановых показателей для успешного выполнения программы.

Глава республики поручил ведомствам изучить опыт регионов, успешно реализующих цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики. Внедрить информационные платформы в экономику Адыгеи планируют к октябрю 2022 года. 

Читайте также:

«Эффективное госуправление невозможно без цифровизации ключевых отраслей. Все плановые значения программы необходимо выполнять в рамках взятых обязательств. Новые платформы позволяют, кроме всего прочего, контролировать ход реализации проектов, на раннем этапе видеть проблемные вопросы, принимать оперативные решения. Вместе с тем мы должны ясно понимать, что цифровизация, в первую очередь, должна позитивно влиять на качество жизни граждан», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он также отметил, что в рамках цифровой трансформации региона нужно эффективно использовать имеющийся кадровый ресурс: работать с талантливой молодежью, в том числе, выпускниками Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), а также успешными студентами АГУ и МГТУ, которые обучаются IT-специальностям.

Как писали Юга.ру, в Адыгее обсудили перспективы республиканского госуниверситета в рамках программы «Приоритет-2030». Цель программы «Приоритет 2030» — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. 

Мурат Кумпилов Технологии Экономика

Новости

Сочинскому пенсионеру назначили штраф 3 млн рублей по делу о фейках про армию
Краснодарская опека сообщила о поиске приёмных родителей для 300 детей из Мариуполя, а после заявила о кибератаке. Юга.ру связались с администрацией и детскими домами
В Геленджике из-за обрыва линии электропередач загорелся гектар леса
«Люди элементарно не могут обеспечить себя нормальной гигиеной». В краснодарском поселке почти месяц нет горячей воды
В Краснодаре проведут три бесплатные экскурсии по городу
На Черноморском побережье обещают жару до 40°C

Лента новостей

«Адреналина охота»
Сегодня, 13:45
«Адреналина охота»
Как в Краснодарском крае набирают на контрактную службу и кто туда идёт
Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины
Сегодня, 17:13
Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины
Как СВО изменила Краснодарский край?
Удобные горы
Сегодня, 11:11 Партнерский
Удобные горы
Как сходить в поход и не пожалеть

Реклама на сайте