В Адыгее на цифровизацию ключевых отраслей экономики направят 54 млн рублей
На совещании в Доме правительства Адыгеи обсудили цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы
С декабря 2021 года в республике реализуют программу «Цифровая трансформация республики Адыгея». Общий объём финансирования на эти цели в 2022 году — около 54 млн рублей.
За каждым министерством и ведомством, курирующим вопросы образования, здравоохранения, соцполитики, строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, занятости населения, закреплены 68 плановых показателей для успешного выполнения программы.
Глава республики поручил ведомствам изучить опыт регионов, успешно реализующих цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики. Внедрить информационные платформы в экономику Адыгеи планируют к октябрю 2022 года.
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«Эффективное госуправление невозможно без цифровизации ключевых отраслей. Все плановые значения программы необходимо выполнять в рамках взятых обязательств. Новые платформы позволяют, кроме всего прочего, контролировать ход реализации проектов, на раннем этапе видеть проблемные вопросы, принимать оперативные решения. Вместе с тем мы должны ясно понимать, что цифровизация, в первую очередь, должна позитивно влиять на качество жизни граждан», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Он также отметил, что в рамках цифровой трансформации региона нужно эффективно использовать имеющийся кадровый ресурс: работать с талантливой молодежью, в том числе, выпускниками Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), а также успешными студентами АГУ и МГТУ, которые обучаются IT-специальностям.
Как писали Юга.ру, в Адыгее обсудили перспективы республиканского госуниверситета в рамках программы «Приоритет-2030». Цель программы «Приоритет 2030» — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.