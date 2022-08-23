В Краснодаре из-за ремонта теплосетей отключили горячую воду
23 августа днём в Центральном округе Краснодара на три дня отключили горячую воду
Администрация Краснодара опубликовала предупреждение, что с 23 по 26 августа в Центральном округе Краснодара отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей. Предприятие «Краснодартеплосеть» планирует за три дня подключить реконструированные участки теплосетей «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль.
«Прошу жителей Краснодара отнестись к этому с пониманием. Сейчас горячая вода подается по обходной, так называемой байпасной линии. Чтобы выполнить врезку реконструированных участков в основную магистраль, горячую воду надо отключить. Это необходимо для бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период», — рассказал генеральный директор «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.
Горячей воды не будет в домах, на улицах:
- ул. Ставропольская,
- ул. Бургасская,
- ул. КИМ,
- в жилом массиве от ул. им. Селезнева до ул. им. Суворова,
- ул. Гимназическая,
- ул. им. Гудимы,
- ул. Красная,
- ул. Красноармейская,
- ул. Мира,
- ул. им. Орджоникидзе,
- ул. им. Пушкина,
- ул. им. Седина.
Сейчас в Краснодаре готовятся к зиме. В городе обновляют и приводят в порядок котельные и теплосети, водопроводы и канализационные сети, газовое хозяйство и сети электроснабжения.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре из-за ремонта сетей 400 многоэтажек с августа остались без горячей воды.