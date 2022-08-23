В Краснодаре из-за ремонта теплосетей отключили горячую воду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 августа днём в Центральном округе Краснодара на три дня отключили горячую воду

Администрация Краснодара опубликовала предупреждение, что с 23 по 26 августа в Центральном округе Краснодара отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей. Предприятие «Краснодартеплосеть» планирует за три дня подключить реконструированные участки теплосетей «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль.

«Прошу жителей Краснодара отнестись к этому с пониманием. Сейчас горячая вода подается по обходной, так называемой байпасной линии. Чтобы выполнить врезку реконструированных участков в основную магистраль, горячую воду надо отключить. Это необходимо для бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период», — рассказал генеральный директор «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

Горячей воды не будет в домах, на улицах:

  • ул. Ставропольская,
  •  ул. Бургасская,
  • ул. КИМ, 
  • в жилом массиве от ул. им. Селезнева до ул. им. Суворова,
  • ул. Гимназическая,
  • ул. им. Гудимы,
  • ул. Красная,  
  • ул. Красноармейская, 
  • ул. Мира, 
  • ул. им. Орджоникидзе, 
  • ул. им. Пушкина, 
  • ул. им. Седина.

Сейчас в Краснодаре готовятся к зиме. В городе обновляют и приводят в порядок котельные и теплосети, водопроводы и канализационные сети, газовое хозяйство и сети электроснабжения.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре из-за ремонта сетей 400 многоэтажек с августа остались без горячей воды.

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В Краснодаре из-за ремонта теплосетей отключили горячую воду
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