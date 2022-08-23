В Краснодаре из-за ремонта теплосетей отключили горячую воду

23 августа днём в Центральном округе Краснодара на три дня отключили горячую воду

Администрация Краснодара опубликовала предупреждение, что с 23 по 26 августа в Центральном округе Краснодара отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей. Предприятие «Краснодартеплосеть» планирует за три дня подключить реконструированные участки теплосетей «ТЭЦ — Центр города» в основную магистраль.

«Прошу жителей Краснодара отнестись к этому с пониманием. Сейчас горячая вода подается по обходной, так называемой байпасной линии. Чтобы выполнить врезку реконструированных участков в основную магистраль, горячую воду надо отключить. Это необходимо для бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период», — рассказал генеральный директор «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

Горячей воды не будет в домах, на улицах:

ул. Ставропольская,

ул. Бургасская,

ул. КИМ,

в жилом массиве от ул. им. Селезнева до ул. им. Суворова,

ул. Гимназическая,

ул. им. Гудимы,

ул. Красная,

ул. Красноармейская,

ул. Мира,

ул. им. Орджоникидзе,

ул. им. Пушкина,

ул. им. Седина.

Сейчас в Краснодаре готовятся к зиме. В городе обновляют и приводят в порядок котельные и теплосети, водопроводы и канализационные сети, газовое хозяйство и сети электроснабжения.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре из-за ремонта сетей 400 многоэтажек с августа остались без горячей воды.