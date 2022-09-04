В Краснодаре открылась выставка авторских кукол

В проекте участвуют более десяти авторов, которые представят более 50 созданных вручную и в единственном экземпляре кукол. Посетители увидят работы Ирины Балашенко, Елены Туминской, Любови Фартушной, Ольги Кули, Ларисы Нехорошкиной и других мастеров. Интерес вызывают и произведения, предоставленные Краснодарским краевым театром кукол.

«Эти работы демонстрируются не в традиционной роли «актёров», а как самостоятельное авторское произведение искусства. Краснодарцы смогут увидеть насколько разнообразными могут быть куклы», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Выставка работает до 18 сентября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50 рублей.