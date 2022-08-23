В Анапе ребенок упал в овраг с лестницы «300 ступеней»
Ребенок около трех лет поднимался в Анапе по лестнице «300 ступеней» с мамой и упал в обрыв
Инцидент произошел 22 августа. О нем в соцсетях рассказала очевидица и опубликовала видео. По её словам, ребёнок поднимался по лестнице с мамой и бабушкой, упал в пространство между перилами и застрял в камышах.
Мама ребенка смогла сама добраться к нему, но вытащить его самостоятельно не получилось. Её крики услышали мужчины на пляже. Они принесли трос и с его помощью достали мальчика и его маму.
По словам автора поста, ребенок и мама отделались царапинами и легким испугом.
Как писали Юга.ру, утром 21 августа в Сочи спасатели на вертолете эвакуировали мужчину с болями в сердце. Предварительно, у него случился инфаркт.
Отметим, одна из главных туристических достопримечательностей Анапы — лестница «800 ступеней». Юга.ру сняли ее сверху и подсчитали точное количество ступеней.