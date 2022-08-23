В Анапе ребенок упал в овраг с лестницы «300 ступеней»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ребенок около трех лет поднимался в Анапе по лестнице «300 ступеней» с мамой и упал в обрыв

Инцидент произошел 22 августа. О нем в соцсетях рассказала очевидица и опубликовала видео. По её словам, ребёнок поднимался по лестнице с мамой и бабушкой, упал в пространство между перилами и застрял в камышах.

Мама ребенка смогла сама добраться к нему, но вытащить его самостоятельно не получилось. Её крики услышали мужчины на пляже. Они принесли трос и с его помощью достали мальчика и его маму. 

По словам автора поста, ребенок и мама отделались царапинами и легким испугом.

Как писали Юга.ру, утром 21 августа в Сочи спасатели на вертолете эвакуировали мужчину с болями в сердце. Предварительно, у него случился инфаркт.

Отметим, одна из главных туристических достопримечательностей Анапы — лестница «800 ступеней». Юга.ру сняли ее сверху и подсчитали точное количество ступеней. 

Анапа Дети Спасение

Новости

В Краснодарском крае пьяный мужчина угнал автомобиль ради свидания с девушкой из другого города. Спойлер — он так и не доехал
Бюджет Сочи достиг 24 млрд рублей. Рассказываем, на что решили потратить сверхдоходы
21-летнего военного из Геленджика наградили медалью Жукова
Манижа выступит на казачьем фестивале, но краснодарский журнал снял ее фото с обложки из-за «запрещенных списков»
В Ростовской области лесной пожар чуть не перекинулся на два населенных пункта и федеральную трассу
Краснодарец выкинул унитаз в окно с пятого этажа

Лента новостей

«Верующие развели там бардак»
Вчера, 18:30
«Верующие развели там бардак»
Кто и зачем изучает пещеры Сочи
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

Реклама на сайте