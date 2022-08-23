В Анапе ребенок упал в овраг с лестницы «300 ступеней»

Ребенок около трех лет поднимался в Анапе по лестнице «300 ступеней» с мамой и упал в обрыв

Инцидент произошел 22 августа. О нем в соцсетях рассказала очевидица и опубликовала видео. По её словам, ребёнок поднимался по лестнице с мамой и бабушкой, упал в пространство между перилами и застрял в камышах.

Мама ребенка смогла сама добраться к нему, но вытащить его самостоятельно не получилось. Её крики услышали мужчины на пляже. Они принесли трос и с его помощью достали мальчика и его маму.

По словам автора поста, ребенок и мама отделались царапинами и легким испугом.