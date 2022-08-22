Ученые будут изучать планктона в морях Краснодарского края, чтобы предсказывать скопления медуз

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ученые РАН начнут изучать фитопланктон в Черном и Азовском морях, чтобы спрогнозировать рост численности медуз

В Южном научном центре (ЮНЦ) РАН сообщили, что в северо-восточной части Черного моря в августе зафиксировали большое скопление медуз. Также там отметили, что численность медуз в последние 10 лет увеличилась. 

Ученые считают, что изучение фитопланктона поможет предсказывать скопление медуз в море. Их нашествие и массовая гибель приводит к загрязнению акватории. Кроме того, они могут повреждать кожу и опасны для тех, у кого есть аллергия.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Биоресурсный потенциал приморской территории» Севастопольского госуниверситета Анастасия Лантушенко рассказала, что скопление медуз может быть связано с локальными факторами. Ученые проводят масштабные экспедиции и мониторинг процессов Черного моря, но изучение локальных явлений ведется не так активно.

«Фитопланктон — это мельчайшие водоросли. Зоопланктон — более крупные организмы, которые питаются этими водорослями, он является кормом для рыб и других обитателей моря. Изучение динамики роста объема фито- и зоопланктона, их взаимодействия с желетелыми организмами поможет предсказывать, что в том или ином месте будет всплеск медуз. Или наоборот — что побережье будет свободно от медуз, и курортникам в этом месте будет более комфортно», — добавила Лантушенко.

Ранее Юга.ру рассказывали, что медузы заполонили берег Азовского моря. Биолог рассказал, что это произошло из-за шторма в Черном море. В 2021 году нашествие медуз произошло в поселке Волна Темрюкского района. А в декабре 2020 года из-за высокой численности медуз погибла рыба. Также отметим, что температура и соленость Азовского моря достигли исторического максимума. 

Азовское море Учения Черное море

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