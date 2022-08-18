В станице под Краснодаром начали строить детский сад. Позже там должна появиться и новая школа

В станице Марьянской в 16 километрах от Краснодара построят детсад на 140 человек

В Красноармейском районе начали строить новый детский сад на 140 человек. Он появится в станице Марьянской, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас рабочие подготавливают котлован под основное здание, игровые площадки и котельную. Закончить строительство планируют в течение двух лет.

«Эта часть станицы сегодня быстро развивается, растет жилищный фонд. Поэтому новый детский сад там просто необходим. О его строительстве во время одной из рабочих поездок меня просили местные жители», — добавил Кондратьев.

Также он добавил, что в будущем там построят школу. Сейчас разрабатывают проект учреждения. Его должны закончить к концу 2022 года.

Как писали Юга.ру, первый детский сад начали строить в поселке Российском в Краснодаре. Также сады на 300 и 380 человек начнут возводить в краснодарских поселках Березовом и Знаменском.