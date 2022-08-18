В Новороссийске проведут практикум для специалистов по развитию городской среды

В сентябре в Новороссийске пройдут «Городские практики». Это проект для тех,. кто занимается формированием городской среды

В Новороссийске с 6 по 17 сентября пройдут «Городские практики». Это бесплатный образовательный проект для специалистов в сфере городского развития. Для участия приглашают предпринимателей, сотрудников администрации, активистов, дизайнеров и архитекторов из Новороссийска и близлежащих городов.

Основной темой станет развитие центра Новороссийска. Специалисты научат оживлять пространство с помощью функционального зонирования и арт-интервенций. Участники прослушают лекции о методах создания комфортной городской среды, проведут антропологический и цифровой анализ территорий, подготовят их функциональное зонирование и придумают арт-проект.

В конце обучения городские специалисты представят учебные презентации с дизайн-решениями по улучшению центра Новороссийска и подготовят общие рекомендации в формате чек-листа для дальнейших проектов благоустройства города.

С участниками будут работать эксперты в сфере городской антропологии, благоустройства и дизайна городских пространств, в том числе выпускники программы Архитекторы.рф.

Зарегистрироваться на программу обучения можно до 30 августа по ссылке. С 6 по 11 сентября пройдут онлайн-лекции, а с 12 по 17 сентября очные семинары.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске хотят построить транспортную развязку недалеко от улицы Анапское шоссе. Перед началом работ власти решили провести общественные слушания.