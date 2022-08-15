В Краснодаре на шесть лет осудили двоих мужчин за взятки в 6 млн рублей

В Краснодаре вынесли приговор так называемым «судебным решалам». Они якобы помогали уладить дело с судом за вознаграждение

15 августа Объединенная пресс-служба судов края опубликовала итоги судебного заседания над двумя мужчинами, которые обвинялись в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве.

Из материалов суда следует, что в июне 2018 года к подсудимому Валерию Семёнову обратилась жительница Краснодара с просьбой помочь с обжалованием и отменой решений по гражданскому делу Прикубанского районного суда. Он ответил, что может передать взятку судьям Прикубанского районного суда и судьям краевого суда.

Для решения вопроса он обратился к второму фигуранту уголовного дела. У Игоря Кривокотченко были связи в судебной системе, и он согласился передать деньги судьям. В общей сложности подсудимый получил 6 065 000 рублей на решение судебных дел. Однако деньги, по информации следствия, оставил себе.

Свою вину подсудимые полностью не признали. Рассмотрев все обстоятельства, суд счел их виновными. Каждому назначили по 6 лет колонии строгого режима. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Ранее Юга.ру писали, что Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году. Также в Новороссийске двух сотрудников транспортной полиции задержали во время получения взятки.