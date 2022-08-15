В Краснодаре на шесть лет осудили двоих мужчин за взятки в 6 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео www.youtube.com/КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
    © Скриншот видео www.youtube.com/КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

В Краснодаре вынесли приговор так называемым «судебным решалам». Они якобы помогали уладить дело с судом за вознаграждение

15 августа Объединенная пресс-служба судов края опубликовала итоги судебного заседания над двумя мужчинами, которые обвинялись в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве.

Из материалов суда следует, что в июне 2018 года к подсудимому Валерию Семёнову обратилась жительница Краснодара с просьбой помочь с обжалованием и отменой решений по гражданскому делу Прикубанского районного суда. Он ответил, что может передать взятку судьям Прикубанского районного суда и судьям краевого суда.

Для решения вопроса он обратился к второму фигуранту уголовного дела. У Игоря Кривокотченко были связи в судебной системе, и он согласился передать деньги судьям. В общей сложности подсудимый получил 6 065 000 рублей на решение судебных дел. Однако деньги, по информации следствия, оставил себе.

Свою вину подсудимые полностью не признали. Рассмотрев все обстоятельства, суд счел их виновными. Каждому назначили по 6 лет колонии строгого режима. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Ранее Юга.ру писали, что Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году. Также в Новороссийске двух сотрудников транспортной полиции задержали во время получения взятки.  

Деньги Краснодар Происшествия Суд

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте