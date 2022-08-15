В Анапе у уличных фотографов конфисковали енотов

В Анапе полицейские 15 августа задержали двух молодых людей, которые предлагали отдыхающим сфотографироваться с енотами. Животных забрали и передали в зоопарк, рассказали в пресс-службе ОМВД Анапы.

«По результатам экспертизы в действиях, задержанных может усматриваться состав преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными», — добавили в полиции.

Также там отметили, что молодых людей задержали уже не первый раз. Ранее Юга.ру рассказывали, что в июле на пляже Анапы задержали фотографов с животными. Тогда в отношении троих граждан 26, 19 и 18 лет начали проверку. Тогда им грозил административный штраф.

Но это не первый подобный случай. В Геленджике в 2019 году у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. Некоторые животные находились в тяжелом состоянии. В 2022 году полиция города-курорта начала проводить рейды против аниматоров в костюмах животных.