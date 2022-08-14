В Сочи появятся новые аллеи и цветники

В Сочи в честь 85-летия Краснодарского края высадят новые аллеи и цветники

Новые цветочные аллеи высадят на улице Малышева в Лазаревском и Ленина в Адлерском районах, в сквере на Мацесте, в парке имени 80-летия Краснодарского края в Центральном районе. Также 85 кустов роз появится на улице Роз. Об этом сообщила заместитель главы города Галина Москалёва.

По её словам, к празднику, который состоится 13 сентября, запланировали более 80 мероприятий. Непосредственного 13 сентября состоятся концерты артистов, фестивали национальных кухонь, водно-воздушное шоу флайбордистов, мастер-классы и показательные выступления.

Как писали Юга.ру, в сторону Адлера из центра Сочи растянулась пробка в 12 километров. Автомобилисты стоят в заторе по четыре часа.