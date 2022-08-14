В Краснодаре строят 12 школ и 27 детских садов

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Глава Краснодара поздравил работников отрасли строительства и сообщил, сколько новых соцобъектов появится в в городе

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Андрей Алексеенко, поздравив жителей с Днём строителя. По его словам, сейчас также в процессе возведения два объекта здравоохранения и спорткомплекс. 

«Наша общая задача — в ближайшие годы построить десятки новых образовательных и медицинских учреждений, в которых так нуждаются краснодарцы. Сегодня в строительной сфере города работают около 11 тыс. человек», — рассказал Алексеенко.

Как писали Юга.ру, в начале июля родители будущих первоклассников из микрорайона Губернский пожаловались в соцсетях, что школа № 102 на улице им. Георгия Бочарникова, 7 отказалась принимать их детей. С журналисткой Юга.ру связались 11 родителей, которым отказали в устройстве их детей в школу. 

Дети Строительство Школа Школьники

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