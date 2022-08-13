В Дантовом ущелье Горячего Ключа сыграл камерный оркестр
13 августа в Дантовом ущелье классическую программу для жителей города сыграл камерный оркестр. В Горячем Ключе отмечают День города
13 августа в Горячем Ключе отмечают День города. Это первый день рождения муниципалитета за два года. В прошлые пандемийные годы мероприятие было только в онлайн-формате. Сегодня День города проходит сразу на нескольких площадках. Полную программу праздника можно посмотреть на официальном сайте администрации города.
В 10 утра на Городской площади отыграл праздничный концерт. А уже через час начался концерт в Дантовом ущелье — самой знаменитой природной достопримечательности Горячего Ключа.
На необычной сцене выступил камерный оркестр Детской школы искусств города. В программе была классическая музыка. В соцсетях жители города отметили особую акустику в этом месте.
В Городском парке культуры и отдыха в 16:00 начался фестиваль красок и пенная дискотека для детей. А в 19 часов на Городской площади начнется гала-концерт, который продолжится фейерверком и закончится дискотекой.
Сегодня праздник и в Мезмае Апшеронского района. Там вчера стартовал фестиваль кузнецов. Сегодня там проходят мастер-классы от 40 лучших мастеров кузнечного дела Кубани.