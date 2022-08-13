В Дантовом ущелье Горячего Ключа сыграл камерный оркестр

13 августа в Дантовом ущелье классическую программу для жителей города сыграл камерный оркестр. В Горячем Ключе отмечают День города

13 августа в Горячем Ключе отмечают День города. Это первый день рождения муниципалитета за два года. В прошлые пандемийные годы мероприятие было только в онлайн-формате. Сегодня День города проходит сразу на нескольких площадках. Полную программу праздника можно посмотреть на официальном сайте администрации города.

В 10 утра на Городской площади отыграл праздничный концерт. А уже через час начался концерт в Дантовом ущелье — самой знаменитой природной достопримечательности Горячего Ключа.

На необычной сцене выступил камерный оркестр Детской школы искусств города. В программе была классическая музыка. В соцсетях жители города отметили особую акустику в этом месте.