В Мезмае Апшеронского района стартовал фестиваль кузнецов

Краснодарский край

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  • © Фото vikingalba с сайта ru.freepik.com
    © Фото vikingalba с сайта ru.freepik.com

В Мезмае Апшеронского района 12 августа стартовал краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

Девиз этого года — «Люди огня». Мероприятия пройдут на территории архитектурно-этнографического комплекса «Кузнечное дело» и детской школы искусств традиционных народных ремесел Кубани.

На 13 августа запланированы конкурс домашних заданий, ярмарка изделий народного декоративно прикладного искусства — покажут образцы вышивки и ткачества, народной игрушки, росписи и резьбы по дереву и многое другое. Кроме того, пройдут мастер-классы, на которых более 40 мастеров кузнечного и гончарного дела продемонстрируют традиционные ремесленные технологии.

14 августа так же будут обучающие мастер-классы, только уже от кузнецов и гончаров, занявших в конкурсе призовые места. К концу дня организаторы подведут итоги и определят победителей.

Архитектурно-этнографический комплекс «Кузнечное дело» находится в посёлке Мезмай по адресу улица Больничная, 14.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся фестиваль выходного дня. Каждые субботу и воскресенье до октября в городе будут устраивать мастер-классы по народному творчеству и выступления краевых артистов.

Апшеронский район Афиша Фестивали

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