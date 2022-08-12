В Мезмае Апшеронского района стартовал фестиваль кузнецов

Девиз этого года — «Люди огня». Мероприятия пройдут на территории архитектурно-этнографического комплекса «Кузнечное дело» и детской школы искусств традиционных народных ремесел Кубани.

На 13 августа запланированы конкурс домашних заданий, ярмарка изделий народного декоративно прикладного искусства — покажут образцы вышивки и ткачества, народной игрушки, росписи и резьбы по дереву и многое другое. Кроме того, пройдут мастер-классы, на которых более 40 мастеров кузнечного и гончарного дела продемонстрируют традиционные ремесленные технологии.

14 августа так же будут обучающие мастер-классы, только уже от кузнецов и гончаров, занявших в конкурсе призовые места. К концу дня организаторы подведут итоги и определят победителей.

Архитектурно-этнографический комплекс «Кузнечное дело» находится в посёлке Мезмай по адресу улица Больничная, 14.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся фестиваль выходного дня. Каждые субботу и воскресенье до октября в городе будут устраивать мастер-классы по народному творчеству и выступления краевых артистов.