В Новороссийске пройдут общественные слушания по строительству транспортной развязки

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Новороссийске с горожанами обсудят строительство развязки на Анапском шоссе

В районе улицы Анапское шоссе в Новороссийске решили построить транспортную развязку. Ее протяженность составит 800 метров. Она расположится от шоссе до улицы Горького, 14.

На участке хотят сделать четырехполосную развязку с тротуаром. Планируется, что поток автомобилей в сутки составит 1,5 тыс. Также там появится дорога-спутник. На проект выделили 8 млн 506 тыс. рублей, сообщил «Вечерний Новороссийск».

Перед началом строительства власти решили провести общественные слушания. Они пройдут 23 августа в 11:00 по улице Ленина, 82 в Цемдолине. 

Как писали Юга.ру, в мае Главгосэкспертиза одобрила строительство развязки под Краснодаром на трассе А-146. Она обеспечит перевозку грузов, связь между муниципалитетами и логистику Черноморского побережья, включая Крым. 

Дороги Новороссийск Строительство

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