В Новороссийске достроили школу на 1,5 тыс человек. Это самая большая школа в городе

В 16 микрорайоне Новороссийска сдали в эксплуатацию новую школу на 1,5 тыс. учеников

В Новороссийске сдали в эксплуатацию самую большую школу в городе. Она рассчитана на 1,5 тыс. человек, а общая площадь здания составляет более 27 тыс. кв. метров.

Школа находится в 16 микрорайоне по улице Мурата Ахеджака. Она заработает с 1 сентября. Здание учреждения трехэтажное, в нем 62 класса, три спортзала, актовый зал на 850 человек и столовая на 750 человек.

Еще одну школу на 1100 мест строят в 15 микрорайоне города. В Цемдолине в школе № 28 возводят корпус начальной школы на 400 человек.

Отметим, согласно данным Управления федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Адыгее, население Новороссийска на 1 января 2022 года составило 343 тыс. 242 человек. Из них в городе проживают 277 тыс. 185 человек. Но в июле 2021 года бывший мэр города Игорь Дяченко сообщил, что население Новороссийска превысило 500 тыс. человек.

Как писали Юга.ру, новые школы планируют построить в краснодарской станице Елизаветинской и в Анапе. В городе-курорте на учреждение выделили 750 млн рублей.