В Новороссийске достроили школу на 1,5 тыс человек. Это самая большая школа в городе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В 16 микрорайоне Новороссийска сдали в эксплуатацию новую школу на 1,5 тыс. учеников

В Новороссийске сдали в эксплуатацию самую большую школу в городе. Она рассчитана на 1,5 тыс. человек, а общая площадь здания составляет более 27 тыс. кв. метров.

Школа находится в 16 микрорайоне по улице Мурата Ахеджака. Она заработает с 1 сентября. Здание учреждения трехэтажное, в нем 62 класса, три спортзала, актовый зал на 850 человек и столовая на 750 человек.

Еще одну школу на 1100 мест строят в 15 микрорайоне города. В Цемдолине в школе № 28 возводят корпус начальной школы на 400 человек.

Отметим, согласно данным Управления федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Адыгее, население Новороссийска на 1 января 2022 года составило 343 тыс. 242 человек. Из них в городе проживают 277 тыс. 185 человек. Но в июле 2021 года бывший мэр города Игорь Дяченко сообщил, что население Новороссийска превысило 500 тыс. человек. 

Как писали Юга.ру, новые школы планируют построить в краснодарской станице Елизаветинской и в Анапе. В городе-курорте на учреждение выделили 750 млн рублей.

Новороссийск Школа

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте