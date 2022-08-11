Бухту Геленджика на один день закроют для судов

Для проведения заплыва «Морская миля» в Геленджике закроют бухту для судов

В Геленджике завершили техническую подготовку к массовому заплыву «Морская миля». Капитан порта принял решение в день соревнования запретить судам перемещаться по бухте.

Заплыв пройдет 13-14 августа. В первый день пловцы преодолеют дистанции на 200 и 500 метров, а во второй — морскую и двойную мили. Зарегистрировались для участия 647 человек из 84 городов страны.

Начнется заплыв от пляжа «Метрополь» на Толстом Мысе. Конечная точка будет на Тонком Мысе. Это расстояние между мысами бухты составляет ровно одну морскую милю — 1852 метра, рассказали в пресс-службе мэрии Геленджика.

«Самому юному участнику всего 10 лет, а самому опытному — 81 год. Сопровождать плывущих в море будет 20 судов, у каждого своя задача. Также на берегу и в воде будут дежурить бригады медиков», — добавили в мэрии.

Как писали Юга.ру, 13 августа в Краснодаре отметят День физкультурника. Праздник пройдет в Чистяковской роще с 16:00. Там организуют более 20 тематических зон по самым разным видам спорта.