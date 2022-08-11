В «Чистяковской роще» Краснодара отметят День физкультурника. В парке будет 20 тематических зон

Основные праздничные мероприятия пройдут в парке «Чистяковская» роща с 16:00. Там организуют более 20 тематических зон по самым разным видам спорта: мотокросс, триатлон, пятиборье, бокс, тяжелая атлетика, классический и пляжный волейбол и гандбол, футбол, регби, парусный и батутный спорт, тхэквондо, вольная борьба, самбо, дзюдо, настольный теннис и другие. Также все желающие могут поиграть в ростовые шахматы и порисовать с натуры под руководством художника.

Маленьких гостей будут развлекать аниматоры, которые проведут «веселые старты» с эстафетой, прыжками в длину с места, бегом с мини-барьерами. Кроме того, в программе мастер-классы со спортсменами, показательные выступления, блиц-интервью и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, квест по спортивным площадкам с лотереей. Будет работать и АРТ-зона с граффити.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край 27 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». По всему региону будут работать 330 площадок, на которых участникам расскажут о фильмах, съемки которых проходили на Кубани. Также зрители смогут попробовать себя в качестве актеров, нарисовать мультфильм и посмотреть его на экране.