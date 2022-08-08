В соцсетях Сочи написали, что на Красной Поляне выпал первый снег. Оказалось, что это град

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/love_sochi
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/love_sochi

Вечером 7 августа в социальных сетях Сочи появилось видео снега из горных поселков

В городских пабликах Сочи разошлось видео снега на курорте Красная поляна. В соцсетях предположили, что в горах выпал первый снег, однако в комментариях местные жители отметили, что летом в горах Сочи часто выпадает мелкий град. 

Подобные фото и видео выкладывали в соцсети с высоты две тысячи метров над уровнем моря и на прошлой неделе. Добраться до летнего снега можно по канатным дорогам, которые продолжают работать на курортах Сочи.     

В Сочи на этой неделе обещают жаркую и солнечную погоду. По краю прогнозируют ветер, жару до 37 °C и небольшие дожди. Синоптики гидрометцентра России обещают жаркую неделю в Краснодарском крае. Дожди придут в регион только во второй половине недели.   

Красная Поляна Погода Сочи

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