В соцсетях Сочи написали, что на Красной Поляне выпал первый снег. Оказалось, что это град
Вечером 7 августа в социальных сетях Сочи появилось видео снега из горных поселков
В городских пабликах Сочи разошлось видео снега на курорте Красная поляна. В соцсетях предположили, что в горах выпал первый снег, однако в комментариях местные жители отметили, что летом в горах Сочи часто выпадает мелкий град.
Подобные фото и видео выкладывали в соцсети с высоты две тысячи метров над уровнем моря и на прошлой неделе. Добраться до летнего снега можно по канатным дорогам, которые продолжают работать на курортах Сочи.
В Сочи на этой неделе обещают жаркую и солнечную погоду. По краю прогнозируют ветер, жару до 37 °C и небольшие дожди. Синоптики гидрометцентра России обещают жаркую неделю в Краснодарском крае. Дожди придут в регион только во второй половине недели.