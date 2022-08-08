В соцсетях Сочи написали, что на Красной Поляне выпал первый снег. Оказалось, что это град

В городских пабликах Сочи разошлось видео снега на курорте Красная поляна. В соцсетях предположили, что в горах выпал первый снег, однако в комментариях местные жители отметили, что летом в горах Сочи часто выпадает мелкий град.

Подобные фото и видео выкладывали в соцсети с высоты две тысячи метров над уровнем моря и на прошлой неделе. Добраться до летнего снега можно по канатным дорогам, которые продолжают работать на курортах Сочи.