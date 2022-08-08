Краснодарский край ждут ветер, жара до 37 °C и небольшие дожди

Неделя в Краснодаре начнётся с ветра и жары

Синоптики гидрометцентра России прогнозируют жаркую неделю в Краснодаре.

В понедельник 8 августа возможна небольшая облачность. Температура поднимется с 20 °C ночью до 34 °C к середине дня. Ветер юго-западный 6 м/с с порывами утром и днём 15-18 м/с.

Похожая погода сохранится и в следующие дни. Во вторник дневная температура достигнет 35 °C, в среду — 36 °C. Ветер на уровне 6-7 м/с. 10 июля пройдёт небольшой дождь — 1,1 мм осадков.

В ночь на четверг 11 августа дождь остановится, воздух остынет до 22 °C. Днём будет облачно, снова выпадут осадки при температуре до 33 °C. Ветер сменит направление на западное и утихнет до 3-4 м/с.