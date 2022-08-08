Краснодарский край ждут ветер, жара до 37 °C и небольшие дожди
Неделя в Краснодаре начнётся с ветра и жары
Синоптики гидрометцентра России прогнозируют жаркую неделю в Краснодаре.
В понедельник 8 августа возможна небольшая облачность. Температура поднимется с 20 °C ночью до 34 °C к середине дня. Ветер юго-западный 6 м/с с порывами утром и днём 15-18 м/с.
Похожая погода сохранится и в следующие дни. Во вторник дневная температура достигнет 35 °C, в среду — 36 °C. Ветер на уровне 6-7 м/с. 10 июля пройдёт небольшой дождь — 1,1 мм осадков.
В ночь на четверг 11 августа дождь остановится, воздух остынет до 22 °C. Днём будет облачно, снова выпадут осадки при температуре до 33 °C. Ветер сменит направление на западное и утихнет до 3-4 м/с.
Град, упавшие деревья, затопленные улицы:
В пятницу небольшой дождь продолжится, небо станет яснее, а скорость южного ветра не превысит 0-2 м/с. Дневная температура останется на уровне 33 °C.
В субботу дождь не прогнозируют, воздух будет на один градус теплее. В воскресенье чуть прохладнее — 32 °C. Возможна небольшая облачность, скорость ветра 1-2 м/с.
В Краснодарском крае 8 августа продолжает действовать штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.
По данным регионального гидрометцентра, в Краснодарском крае 8 августа ожидается небольшая облачность, ветер северо-восточный и восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днём воздух нагреется до 37 °C; в предгорьях — до 33 °C, в горах — до 30 °C.
В понедельник на Черноморском побережье малооблачно. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Максимальная В Новороссийске порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днём в прибрежных областях поднимется до 35 °C.
С вечера 8 по вечер 10 августа в регионе сохранится небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный и восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Ночью воздух остынет до 25 °C, в предгорьях и горах до 14 °C. Днём температура поднимется до 37 °C и 30 °C соответственно.
На Черноморском побережье во вторник и среду переменная облачность. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик 15-20 м/с, в Новороссийске 17-22 м/с. Температура воздуха от 19 °C ночью до 36 °C.