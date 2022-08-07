«День русских богатырей» и «Молодёжный уикенд». В Краснодаре проведут творческий фестиваль выходного дня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Каждые выходные с августа по октябрь в Краснодаре будут проводить мастер-классы по народному творчеству и концерты

В Краснодаре открыли фестиваль выходного дня. Каждые субботу и воскресенье до октября в городе будут устраивать мастер-классы по народному творчеству и выступления краевых артистов.

Площадки работают с 17:00 до 21:00 в парке «Городской сад», сквере имени Жукова, на углу Красной и Карасунской улиц.

Куда ещё сходить в Краснодаре на выходных:

Каждую неделю для фестиваля определяют новые темы. Так, 7 августа мероприятия пройдут в рамках «Молодёжного уикенда».

Вот другие темы последнего месяца лета:

  • 13 августа — «День молодежи»;
  • 14 августа — «День народов Кубани»;
  • 20 августа — «День русских богатырей»;
  • 21 августа — «День любителей животных»;
  • 28 августа — «День экологии».

Проект инициировало министерство культуры Краснодарского края. 

Как писали Юга.ру, в конце лета в Адыгее проведут фестиваль сыра. 

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