«День русских богатырей» и «Молодёжный уикенд». В Краснодаре проведут творческий фестиваль выходного дня
Каждые выходные с августа по октябрь в Краснодаре будут проводить мастер-классы по народному творчеству и концерты
В Краснодаре открыли фестиваль выходного дня. Каждые субботу и воскресенье до октября в городе будут устраивать мастер-классы по народному творчеству и выступления краевых артистов.
Площадки работают с 17:00 до 21:00 в парке «Городской сад», сквере имени Жукова, на углу Красной и Карасунской улиц.
Куда ещё сходить в Краснодаре на выходных:
Каждую неделю для фестиваля определяют новые темы. Так, 7 августа мероприятия пройдут в рамках «Молодёжного уикенда».
Вот другие темы последнего месяца лета:
- 13 августа — «День молодежи»;
- 14 августа — «День народов Кубани»;
- 20 августа — «День русских богатырей»;
- 21 августа — «День любителей животных»;
- 28 августа — «День экологии».
Проект инициировало министерство культуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в конце лета в Адыгее проведут фестиваль сыра.