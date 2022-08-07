Каждые выходные с августа по октябрь в Краснодаре будут проводить мастер-классы по народному творчеству и концерты

В Краснодаре открыли фестиваль выходного дня. Каждые субботу и воскресенье до октября в городе будут устраивать мастер-классы по народному творчеству и выступления краевых артистов.

Площадки работают с 17:00 до 21:00 в парке «Городской сад», сквере имени Жукова, на углу Красной и Карасунской улиц.