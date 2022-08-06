В Краснодаре в парках можно будет посмотреть семейный фильм и выступление цыганского ансамбля

Мэрия Краснодара опубликовала афишу культурных мероприятий в городских парках. Среди них кинопоказ и выступление цыганского ансамбля

6 и 7 августа городская администрация подготовила ряд культурных мероприятий на открытых площадках и в парках. Некоторые из них показались редакции Юга.ру интересными. 6 августа, в субботу, в Чистяковской роще в 19:30 пройдет кинопоказ под открытым небом. Кинотеатр расположен сразу за парком аттракционов. Здесь можно будет посмотреть российский фильм 2020 года «Осторожно, дети!». Режиссер Анна Сичинская сняла его по сценарию Эдины Умеровой. Кирилл Жандаров и Елизавета Нилова играют супружескую пару, отношения в которой трещат по швам. К счастью, у них есть двое предприимчивых детей, которые не хотят, чтобы родители развелись.

6 августа, в субботу, в парке Солнечный остров с 18:30 до 20:30 пройдет открытое занятие в рамках проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках». 7 августа, в воскресенье, в Городском саду (Парк Горького на Постовой) в 11:00 пройдет мастер-класс для детей «Под грифом «СЕКРЕТНО!». Он приурочен ко Дню спецсвязи и информации Федеральной службы охраны России. Детям покажут, как сделать дисковой телефон из картона. 7 августа, в воскресенье, в Городском саду в 18:00 выступит цыганский ансамбль «Шатрица».