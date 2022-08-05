Жители юга России стали чаще покупать товары на ресейл-платформах — МегаФон

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото tirachardz, freepik.com
    © Фото tirachardz, freepik.com

Суммарный трафик на сайтах 14 популярных ресейл-платформ в 2022 году вырос на 10% в южных регионах страны и на 33% — в целом по России по сравнению с январем-июлем 2021 года

Рост ускорился во втором квартале года после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, на основе анализа больших данных МегаФон выяснил, что за январь-март трафик абонентов увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле-июне — уже на 42,7%. На юге России во втором квартале интерес вырос на 30%.

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В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с определенной категорией товаров — дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Такие платформы предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров. Для потребителей шопинг на таких ресейл-платформах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому доверие к таким площадкам растет.

За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл — один из главных трендов мирового ритейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке международной консалтинговой компании McKinsey & Company, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин — тренд на осознанное потребление и заботу об экологии и рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

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Укрепление среди россиян тренда на разумное потребление подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией Smart Bazar предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией.

За первые 3 месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине МегаФона вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют все новое — в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но партнеры видят рост спроса и в остальных частях страны.

Как писали ранее Юга.ру, МегаФон выпустил сим-карты для домашних животных. Теперь потерявшихся питомцев можно будет найти с помощью «умного» ошейника.

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