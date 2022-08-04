В Адыгею прибыла делегация из Беларуси

Для развития всестороннего сотрудничества в Адыгею прибыла делегация представителей органов власти и ряда предприятий Республики Беларусь

В 2021 году правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, в Адыгею прибыла делегация из Белоруси. Её возглавил заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, а в состав вошли представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, филиала ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ООО «Амкодор-Юг», ООО «ТД Палессе-Юг», ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», СОАО «Коммунарка», АО «Агроимпэкс».

По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в 2021 году внешнеторговый товарооборот с Белорусью по сравнению с 2020 годом увеличился на 30%. При этом вырос как экспорт, так и импорт. В Адыгее спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная, машиностроительная продукция из Белоруси. В свою очередь, Адыгея экспортирует в республику пищевую продукцию, ряд промышленных товаров, в числе которых редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.

В ходе рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Александр Яковчиц обсудили основные аспекты взаимодействия.

«Постоянно развивающийся диалог России и Беларуси открывает больше возможностей для сотрудничества на региональном уровне. У нашего региона сложились давние дружеские и деловые отношения с Беларусью. Нужно их расширять в рамках заключенного в прошлом году соглашения о сотрудничестве между Адыгеей и Беларусью. Убежден, визит белорусской делегации в нашу республику позволит придать практический формат ранее достигнутым договоренностям, наполнить взаимодействие новым содержанием. Особенно это важно сегодня, в новых экономических условиях, когда мы активно осваиваем освободившиеся ниши. Эти возможности нужно эффективно использовать», — отметил Мурат Кумпилов.

Александр Яковчиц передал приветствие от руководства Белоруси, поблагодарил за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, также указав на позитивную динамику в товарообороте между Беларусью и Адыгеей.

«Задел сформирован. Мы серьезно продвинулись в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Органами власти Республики Беларусь мне поручено быть связующим звеном как в ходе первого нашего визита в Адыгею, так и в последующем, осуществлять быстрое и беспрепятственное взаимодействие. Не сомневаемся, что сегодняшняя насыщенная программа принесет результат, позволит совместно изучить и проработать возможные аспекты сотрудничества, конкретизировать взаимовыгодные проекты, через МИД двух стран организовать встречный прием делегации Адыгеи. Нам есть что друг другу предложить в различных областях деятельности», — отметил Александр Яковчиц.

Глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. Перспективным он назвал сотрудничество с промышленными предприятиями республики. Одним из примеров может стать взаимодействие между производственными объектами компании «ВОЛМА», расположенными в Адыгее и в Беларуси. В свою очередь, Адыгея готова рассмотреть предложение о поставках электробусов.

Еще один перспективный кейс — различные направления агропромышленного комплекса, в том числе развитие молочной отрасли, животноводства, увеличение сырьевой базы для производства сыров и растительного масла.

В завершение Мурат Кумпилов указал на необходимость дальнейшего укрепления гуманитарных контактов, развития культурных, образовательных, туристических, спортивных связей.